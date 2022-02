Ciemne strony zdalnej pracy: zagrożenie bezpieczeństwa, depresje, spadek wydajności

Zdalna praca, do której przywykliśmy w czasach pandemii, zyskuje na popularności. Poza zaletami ma jednak ciemne strony. Łatwiej o problemy techniczne, które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa, nie pomaga też frustracja pracowników i spadek wydajności pracy.

Biznes ma za sobą już prawie dwa lata doświadczeń z pracą zdalną. Dotychczasowy tryb wykonywania zadań służbowych zastąpiły w ogromnym stopniu domowe dyżury online, zmieniając pracę w sposób trudny wcześniej do wyobrażenia. Jej nagła cyfryzacja ujawniła także swoje ciemne strony – od problemów technicznych po poważne konsekwencje psychologiczne.

W wyniku pandemii pracownicy dotąd skupieni w firmowych open space’ach, z dnia na dzień przenieśli się z do swoich prywatnych, rozproszonych przestrzeni. Największe zagrożenie w świecie IT – groźba utraty kontroli nad bezpieczeństwem – stało się rzeczywistością.

Specjaliści od HR przewidują, że od pracy zdalnej – a przynajmniej trybu hybrydowego z dużym udziałem home office’u – nie ma już odwrotu. To jednak stwarza nowe problemy. Wymienia je Gernot Hofstetter dyrektor zarządzający na Austrię i Europę Środkowo-Wschodnią w firmie NFON AG.

Po pierwsze jest już najwyższy czas na to, by firmy odpowiednio zabezpieczyły domowe biura. Po drugie, widać, iż jednym z głównych stresorów w życiu zawodowym jest brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Obciążenie poszczególnych pracowników większą liczbą roboczogodzin nie pomoże nadrobić pandemicznych zaległości, a przeciążony, wypalony członek zespołu nie będzie efektywny

– mówi Gernot Hofstetter.

Zmiany w podejściu do pracy zdalnej są konieczne, bo wraz z jej popularyzacją narastają stwarzane przez nią wyzwania.

Ujawniła się ciemna strona cyfryzacji – na pierwszy plan wysuwają się tu problemy techniczne i te związane z cyberbezpieczeństwem. Czy router jest zabezpieczony? Jak zdobyć dostęp do sieci firmowej? Jak są przechowywane dane? To tylko przykłady pytań, które trapiły informatyków, świadomych faktu, że pracownik może nieświadomie i bez własnej odpowiedzialności przyczynić się do zwiększonego poziomu ryzyka. Trzeba też wspomnieć o braku firmowego sprzętu niezbędnego do pracy na odległość