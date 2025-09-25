Chiński gigant wejdzie na rynek DRAM. Ma walczyć z brakami HBM

Chiny mierzą się obecnie z poważnym niedoborem wysokowydajnych pamięci HBM wynikającym z ogromnego zapotrzebowania na akceleratory AI. Jak podaje Reuters, tamtejsze rezerwy zostały niemal całkowicie wyczerpane, a brak krajowych rozwiązań w tym obszarze mocno spowalnia rozwój układów od Huawei, Moore Threads czy Innosilicon.

To będzie wspólne przedsięwzięcie z ChangXin Memory Technologies

W odpowiedzi na sytuację firma YMTC planuje wejść w segment DRAM, by w przyszłości produkować własne układy HBM. Mówimy tutaj o chińskim liderze na rynku NAND, którego kości zasilają większość nośników półprzewodnikowych od tamtejszych producentów.

Podobno YMTC nawiązało współpracę z CXMT, które ma już doświadczenie w zakresie DRAM i dostarczy wiedzę o tzw. "3D Stacking". Aktualnie rozwijane są technologie pakowania chipów oparte na TSV, które będą kluczowe do łączenia pamięci VRAM w stosy HBM. Mają one powstawać w zakładach w Wuhan, ale skala przedsięwzięcia pozostaje nieznana.