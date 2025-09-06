Liczba zakłóceń sygnału GPS szokuje. Szwecja ujawnia dane
Szwedzka Agencja Transportu ostrzega, że wzrosły zakłócenia systemów nawigacyjnych GNSS na Bałtyku. To zagrożenie dla lotnictwa oraz żeglugi.
Zakłócenia na Bałtyku
Z danych Szwedzkiej Agencji Transportu wynika, że 2023 roku doszło do około 55 zakłóceń sygnału GNSS (w tym GPS) na Bałtyku. W 2024 roku liczba ta wzrosła już do 495 przypadków. W tym roku, chociaż mamy dopiero wrzesień, możemy mówić już o 733 skargach na zakłócenia.
Ostatnio zakłócenia nasiliły się, występują na większym obszarze, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad lądem Szwecji.
Szwedzi podkreślają, że to poważne zagrożenie zarówno dla lotnictwa, jak i żeglugi na Morzu Bałtyckim. Co gorsze, statystyki mogą nie oddawać całości obrazu, ponieważ zagraniczne linie lotnicze zgłaszają zakłócenia do swoich krajowych organów.
Za zakłócenia odpowiadają Rosjanie, którzy w ten sposób chcą osłabić NATO. Zostali już wielokrotnie wezwani do zaprzestania swoich działań. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) grozi Rosjanom utratą prawa do częstotliwości radiowych, jeśli sytuacja będzie się powtarzać.