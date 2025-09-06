Liczba zakłóceń sygnału GPS szokuje. Szwecja ujawnia dane

Zakłócenia na Bałtyku

Z danych Szwedzkiej Agencji Transportu wynika, że 2023 roku doszło do około 55 zakłóceń sygnału GNSS (w tym GPS) na Bałtyku. W 2024 roku liczba ta wzrosła już do 495 przypadków. W tym roku, chociaż mamy dopiero wrzesień, możemy mówić już o 733 skargach na zakłócenia.

Ostatnio zakłócenia nasiliły się, występują na większym obszarze, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad lądem Szwecji. ostrzega Andreas Holmgren ze Szwedzkiej Agencji Transportu.

Szwedzi podkreślają, że to poważne zagrożenie zarówno dla lotnictwa, jak i żeglugi na Morzu Bałtyckim. Co gorsze, statystyki mogą nie oddawać całości obrazu, ponieważ zagraniczne linie lotnicze zgłaszają zakłócenia do swoich krajowych organów.