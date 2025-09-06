Bezpieczeństwo

Liczba zakłóceń sygnału GPS szokuje. Szwecja ujawnia dane

Szwedzka Agencja Transportu ostrzega, że wzrosły zakłócenia systemów nawigacyjnych GNSS na Bałtyku. To zagrożenie dla lotnictwa oraz żeglugi.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Liczba zakłóceń sygnału GPS szokuje. Szwecja ujawnia dane

Zakłócenia na Bałtyku

Z danych Szwedzkiej Agencji Transportu wynika, że 2023 roku doszło do około 55 zakłóceń sygnału GNSS (w tym GPS) na Bałtyku. W 2024 roku liczba ta wzrosła już do 495 przypadków. W tym roku, chociaż mamy dopiero wrzesień, możemy mówić już o 733 skargach na zakłócenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ostatnio zakłócenia nasiliły się, występują na większym obszarze, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad lądem Szwecji.

ostrzega Andreas Holmgren ze Szwedzkiej Agencji Transportu.

Szwedzi podkreślają, że to poważne zagrożenie zarówno dla lotnictwa, jak i żeglugi na Morzu Bałtyckim. Co gorsze, statystyki mogą nie oddawać całości obrazu, ponieważ zagraniczne linie lotnicze zgłaszają zakłócenia do swoich krajowych organów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT2 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy, sterowanie głosem
Nawigacja motocyklowa GARMIN Zumo XT2 6'' Europa, satelitarna, dodatkowe mapy, sterowanie głosem
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Nawigacja samochodowa TOMTOM GO Navigator 7" Europa Sterowanie głosowe
Nawigacja samochodowa TOMTOM GO Navigator 7" Europa Sterowanie głosowe
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Nawigacja samochodowa TOMTOM Go Navigator 6" 2 Gen Europa Wi-Fi Sterowanie głosem
Nawigacja samochodowa TOMTOM Go Navigator 6" 2 Gen Europa Wi-Fi Sterowanie głosem
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Advertisement

Za zakłócenia odpowiadają Rosjanie, którzy w ten sposób chcą osłabić NATO. Zostali już wielokrotnie wezwani do zaprzestania swoich działań. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) grozi Rosjanom utratą prawa do częstotliwości radiowych, jeśli sytuacja będzie się powtarzać.

Zobacz: Zamrożenie cen prądu. Konkretne zapewnienia Ministra Energii

Image
telepolis
Bałtyk zakłócenia komunikacji Zakłócenia GPS Rosja zakłóca GPS Morze Bałtyckie
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: WP