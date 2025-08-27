Wyciekły dane klientów popularnego dyskontu, setki tysięcy osób zagrożonych

Przekonali się o tym klienci jednego z dyskontów, a dokładniej sieci Auchan , która może i kojarzy się z hipermarketami, ale ostatnio otwiera coraz więcej małych sklepów, czego koronnym przykładem jest ten w Galerii Olimp w Lublinie, który oferuje ograniczony wybór towarów. Sieć ta poinformowała o wycieku danych setek tysięcy klientów.

Wyciek danych klientów sieci Auchan

Wyciek obejmuje imię i nazwisko, wewnętrzny status klienta, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i numer karty lojalnościowej. Pamiętajmy przy tym, że Auchan to moloch działający w wielu krajach. Nie jest więc jasne, czy dane te dotyczą także polskich klientów. W tym celu skontaktowaliśmy się z przedstawicielem Auchan Polska i czekamy na odpowiedź.