Karty lojalnościowe w sklepach są niezwykle użytecznym narzędziem. Dają nam one dostęp do wielu promocji i specjalnych ofert. Stanowią jednak także pewne zagrożenie.

Przekonali się o tym klienci jednego z dyskontów, a dokładniej sieci Auchan, która może i kojarzy się z hipermarketami, ale ostatnio otwiera coraz więcej małych sklepów, czego koronnym przykładem jest ten w Galerii Olimp w Lublinie, który oferuje ograniczony wybór towarów. Sieć ta poinformowała o wycieku danych setek tysięcy klientów. 

Wyciek danych klientów sieci Auchan

Wyciekły dane klientów popularnego dyskontu, setki tysięcy osób zagrożonych

Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Piszemy, aby poinformować, że Auchan padł ofiarą cyberataku. Atak ten doprowadził do nieautoryzowanego dostępu do niektórych danych osobowych powiązanych z Państwa kontem lojalnościowym.

Wyciek obejmuje imię i nazwisko, wewnętrzny status klienta, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i numer karty lojalnościowej. Pamiętajmy przy tym, że Auchan to moloch działający w wielu krajach. Nie jest więc jasne, czy dane te dotyczą także polskich klientów. W tym celu skontaktowaliśmy się z przedstawicielem Auchan Polska i czekamy na odpowiedź.

