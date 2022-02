Vectra AI: bezpłatne usługi cyberbezpieczeństwa na czas wojny

Firma Vectra AI, reagując na atak Rosji na Ukrainę, zaoferowała bezpłatnie narzędzia i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Skierowane są one do organizacji, które uważają, że w wyniku konfliktu mogą stać się celem ataków.

Vectra AI (nie mylić z operatorem TV i internetu) to amerykańska platforma wykrywająca zagrożenia i zaawansowane ataki w przedsiębiorstwach z infrastrukturą hybrydową i wielochmurową, do czego wykorzystuje sztuczną inteligencję. Firma zapewnia, że aktywnie śledzi nowe kierunki ataków związane z konfliktem po inwazji Rosji na Ukrainę, a także innymi konfliktami na całym świecie.

Dopóki kryzys będzie trwał, Vectra AI będzie bezpłatnie świadczyć następujące usługi:

Skanowanie środowiska Microsoft Azure AD i M365 w poszukiwaniu oznak ataków

w poszukiwaniu oznak ataków Monitorowanie infrastruktury AWS pod kątem oznak trwających ataków, a także udostępnianie narzędzi do wykrywania i reagowania na ataki, zarówno dla sieci, jak i płaszczyzny kontrolnej kont AWS

pod kątem oznak trwających ataków, a także udostępnianie narzędzi do wykrywania i reagowania na ataki, zarówno dla sieci, jak i płaszczyzny kontrolnej kont AWS Monitorowanie infrastruktury sieciowej zarówno w chmurze, jak i lokalnej w poszukiwaniu ataków, w tym rozmieszczanie czujników Vectra zaprojektowanych specjalnie do wykrywania złośliwych operacji

zarówno w chmurze, jak i lokalnej w poszukiwaniu ataków, w tym rozmieszczanie czujników Vectra zaprojektowanych specjalnie do wykrywania złośliwych operacji Obsługę przechowywania metadanych historycznych w celu ułatwienia dochodzeń dotyczących reakcji na incydenty w oparciu o wskaźniki narażenia (IOC) dla określonych wariantów ataków

Ataki przypisywane rosyjskim hakerom zakłócają działanie Microsoft Enterprise Cloud, w efekcie m.in. włamywacze mogą uzyskać dostęp do niejawnych ważnych informacji. Vectra AI przekonuje, że ma narzędzia do natychmiastowego wykrywania niepożądanych operacji w Microsoft Azure Active Directory, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa skrzynek pocztowych Exchange Online. Vectra AI zapewni również bezpłatny skan Siriux organizacjom, które uważają, że mogą być celem ataków.

Platforma Vectra przechwytuje pakiety i logi w sieci, chmurze publicznej, SaaS oraz bada uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, stosując opatentowaną sztuczną inteligencję zorientowaną na bezpieczeństwo, aby wykrywać i ustalać priorytety zagrożeń w celu szybkiego reagowania na ataki.

Wykrywanie zagrożeń przez Vectra AI analizuje metody wykorzystywane przez atakujących i wykorzystuje zoptymalizowane algorytmy sztucznej inteligencji. Automatyczne powiadomienia na bieżąco ujawniają metody atakującego, a zebrane dane są korelowane w przekroju środowiska klienta, aby ujawnić prawdziwe źródło ataków.

