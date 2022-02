Rosja NIE wkracza na terytorium Polski! Nie dajcie się nabrać

Posty na Facebooku informują o rosyjskim ataku na Polskę? Uważaj, to ściema, która ma na celu zdobycie danych logowania do Twojego konta, by tam publikować kolejne fake newsy.

Wojna na Ukrainie to dobry moment dla cyberprzestępców, którzy czyhają na nasze dane, na przykład te służące do logowania się w mediach społecznościowych. Służyć temu celowi mają fałszywe, nieprawdziwe informacje oraz spreparowane strony internetowe udające na przykład Facebooka.

Przed zagrożeniem płynącym z fake newsów ostrzega CERT Polska, który obserwuje kolejne wersje postów na Facebooku z linkami do fałszywych stron internetowych z nieprawdziwymi informacjami. Tym razem dotyczą one rzekomego wkroczenia rosyjskich żołnierzy na terytorium Polski.

Kliknięcie w link powoduje przejście do strony imitującej wpis na Facebooku z materiałem wideo. Przy próbie jego obejrzenia zostaniemy przekierowani na fałszywą stronę logowania do tego serwisu społecznościowego. Przejęte w ten sposób konta wykorzystywane są do dalszej dystrybucji postów w ramach różnych grup na Facebooku.

Uwaga! Obserwujemy kolejne wersje postów na Facebooku z linkami do FAŁSZYWYCH stron przedstawiających NIEPRAWDZIWĄ informację o wkroczeniu rosyjskiego wojska na terytorium Polski. Dołączany jest do nich link, który kieruje do strony imitującej wpis na Facebooku z materiałem wideo pic.twitter.com/bNpTqlQbpb — CERT Polska (@CERT_Polska) February 28, 2022

