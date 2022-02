Rząd: Trwają próby ataków na polską infrastrukturę

Trwają próby ataków na polskie serwery rządowe — potwierdził Janusz Cieszyński, pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Kilka dni temu polski rząd na terenie całego kraju wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP, czyli CHARLIE-CRP. Na to być ostrzeżenie przeciwko cyberatakom, których celem możemy paść. Na ten moment obowiązuje on do 4 marca do godziny 23:59, ale jest duża szansa, że zostanie przedłużony.

Trwają ataki na polską infrastrukturę

Janusz Cieszyński, pełnomocnik polskiego rządu ds. cyberbezpieczeństwa, był dzisiaj gościem Programu 1 Polskiego Radia. W trakcie rozmowy potwierdził, że wprowadzenie CHARLIE-CRP miało działanie prewencyjne na wypadek ataków hakerskich na polskie serwery.

W trakcie rozmowy Cieszyński został zapytany przez Katarzynę Gójską, czy rzeczywiście udało się zaobserwować w ostatnim czasie wzmożoną częstotliwość ataków na naszą infrastrukturę.

W ostatnich dniach widzieliśmy więcej niż dotychczas ataków cybernetycznych. Mogę potwierdzić, że m.in. próbowano zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej czy serwery rządowe poczty elektronicznej. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami z innych krajów i mamy od nich podobne informacje. Także tam podwyższona jest aktywność w cyberprzestrzeni. Szybko i sprawnie wymieniamy się informacjami.

- powiedział Janusz Cieszyński, pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa.

Pomimo tego na razie nie ma mowy o zwiększeniu stopnia bezpieczeństwa do najwyższego, czwartego poziomu. Zdaniem Cieszyńskiego, aby do tego doszło, musiałoby dojść do potwierdzonego i skutecznego ataku na polską infrastrukturę. Całą rozmowę możecie obejrzeć poniżej:

Zobacz: Wojna na Ukrainie. Na Rosję szykuje się potężny przeciwnik

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gints Ivuskans / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Program 1 Polskiego Radia