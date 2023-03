Thermomix pułapka. Myślał, że jest farciarzem, a dał się oskubać

Mężczyzna z powiatu pułtuskiego stracił ponad 3 tysiące złotych. Chciał kupić popularnego robota kuchennego o wiele taniej i z pominięciem przedstawicieli firmy.

Thermomix w ostatnich latach zyskał na popularności w Polsce. Przypomnijmy, robot kuchenny jest sprzedawany w dość niecodzienny sposób, bo producent zamiast wystawiać go na półkach w sklepach z elektroniką, zatrudnia przedstawicieli, którzy potencjalnym klientom prezentują urządzenie i pokazują funkcje oraz możliwości.

Robot nie jest jednak tani, więc nic dziwnego, że niektórzy szukają sposobu na tańsze pozyskanie sprzętu.

Chciał kupić Thermomix po taniości. Stracił oszczędności

Mieszkaniec powiatu pułtuskiego chciał obejść sprawdzone systemy sprzedażowe firmy Vorwerk. Zamiast kontaktować się z przedstawicielami firmy, wybrał ofertę znalezioną na jednym z internetowych portali aukcyjnych.

Na konto „sprzedawcy” przelał umówioną kwotę 3300 złotych. Po dokonanym przelewie kontakt z naciągaczem się urwał. Poszkodowany 34-latek postanowił zgłosić całą sprawę na policję.

Redakcja przypomina, że każda oferta sprzedaży towaru w cenie znacząco niższej od rynkowej powinna zapalić lampkę ostrzegawczą. Rzecz jasna, okazje się trafiają, ale statystycznie częściej jednak można wpaść w sidła naciągaczy.

Co do zasady każdy konsultant firmy Vorwerk powinien pojawić się w domu klienta, by sprzęt zaprezentować.

Źródło zdjęć: Guillem de Balanzo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja