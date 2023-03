Google Chrome pokaże Ci, jak „ciężkie” strony odwiedzasz

Google od dłuższego czasu pracuje nad tym, żeby Chrome był mniej ekspansywny. Jednocześnie bardzo dba o PR przeglądarki i dodaje funkcje informujące o tym, jak zużycie pamięci rozkłada się między kartami.

W wersji 108 przeglądarki Google Chrome wprowadzona została funkcja Memory Saver, która redukuje zużycie RAM-u i energii na urządzeniach zasilanych z akumulatorów. Ponadto Memory Saver chwali się tym, ile pamięci zwolnił przez automatyczne uśpienie kart przeglądarki, gdy nie są używane. Ta funkcja jest włączona domyślnie od wersji 110 Google Chrome i jeśli używasz tej przeglądarki, pewnie wiesz już, jakie zyski przynosi w praktyce.

Google pójdzie krok dalej. Możliwe, że niebawem będzie pokazywać także ilość pamięci zajmowaną przez każdą kartę z osobna. Tym sposobem w świadomości użytkownika wina za zajęty RAM zostanie przesunięta z deweloperów przeglądarki na deweloperów pojedynczych stron. Nie powiem, że jestem przeciwna – taki Facebook na przykład rozpycha się w pamięci, jakby nie było jutra.

