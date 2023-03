Chrome i Edge z genialną funkcją. Poprawią jakość wideo

NVIDIA udostępniła nowe sterowniki Game Ready. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie obsługi RTX Video Super Resolution, czyli techniki do skalowania filmów na YouTube czy też Twitchu.

NVIDIA udostępniła najnowsze sterowniki Game Ready w wersji 531.18. Tradycyjnie wprowadzają one optymalizację dla kilku najnowszych gier. Jednak najważniejsza nowość, to obsługa RTX Video Super Resolution, czyli techniki, która dzięki algorytmom sztucznej inteligencji ma poprawić jakość obrazu na filmach uruchomionych w przeglądarce.

NVIDIA RTX Video Super Resolution

O NVIDIA RTX Video Super Resolution pisałem już jakiś czas temu. To technika na wzór NVIDIA DLSS, tylko stworzona z myślą o filmach uruchamianych w przeglądarce internetowej. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji potrafi poprawić jakość wideo na YouTubie, Twitchu, Netflixie czy Disney+.

RTX Video Super Resolution to upscaler przetwarzający obraz za pomocą sztucznej inteligencji, który pozwala posiadaczom kart GeForce z serii RTX 30 i 40 oglądać przeskalowane wideo na wyświetlaczach 1440p lub 4K ze zwiększoną ostrością. Mówiąc prościej, karta RTX przetwarza filmy w niższej rozdzielczości odtwarzane w przeglądarkach Chrome lub Edge na wyższą, poprawiając ich jakość.

- czytamy w informacji prasowej NVIDII.

NVIDIA RTX Video Super Resolution dostępne jest na ten moment tylko dla posiadaczy kart GeForce RTX serii 30 oraz 40, ale w przyszłości ma być wprowadzona także dla modeli RTX 20. Poza tym nie obejdzie się bez najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge, które już wspierają nowe rozwiązanie. Dodatkowo, jeśli RTX Video Super Resolution ma działać, to trzeba je włączyć w panelu sterowania NVIDIA.

Oprócz tego nowe sterowniki to optymalizacja dla gier: The Finals i Atomic Hearts (DLSS 3), a także obsługa nowych tytułów w aplikacji GeForce Experience, która ma optymalnie dostosowywać ustawienia gier do naszej konfiguracji sprzętowej.

Źródło zdjęć: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware