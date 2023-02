Chrome odpala genialną funkcję. Niestety skorzystają nieliczni

Dzięki najnowszej aktualizacji przeglądarka Google Chrome wzbogaci się o ciekawą nowość. Jednak nie wszyscy z niej skorzystają.

Najnowsza aktualizacja Google Chrome wprowadza do przeglądarki obsługę techniki NVIDIA VSR (Video Super Resolution). Ta ma działać na podobnej zasadzie jak DLSS w grach. Rozwiązanie pozwoli między innymi na skalowanie treści do rozdzielczości 4K Ultra HD.

NVIDIA VSR w Google Chrome

Technika ma działać podobnie, jak DLSS w grach tylko wobec treści wyświetlanych przez Internet. Do skalowania treści w przeglądarce wykorzystane zostaną algorytmy sztucznej inteligencji, co ma się przełożyć na obraz dużo lepszej jakości.

Technika ma mieć zastosowanie w przypadku gier, np. uruchamianych w Chrome np. dzięki GeForce NOW, ale też filmów. Prawdopodobnie możliwe będzie przeskalowanie do wyższej rozdzielczości serwisów streamingowych, Twitcha czy YouTube'a. W teorii pozwoli nam to na kupowanie niższego abonamentu Netflixa z materiałami w niższej rozdzielczości i przeskalowanie ich do lepszej jakości. Pytanie, jak będzie się to prezentowało w praktyce.

Zła informacja jest taka, że chociaż obsługa NVIDIA VSR jest już gotowa po stronie samego Chrome'a (potrzebna jest wersja 110.0.5481.77), to jeszcze nie możemy z niej skorzystać. Najpierw Zieloni muszą wydać aktualizację sterowników, która pozwoli na włączenie nowej funkcji. Będziemy ją obsługiwać z panelu sterowania NVIDIA. Jeszcze gorsza wiadomość jest taka, że technika zarezerwowana jest dla posiadaczy kart GeForce RTX 30 oraz 40.

Źródło zdjęć: Evan Lorne / Shutterstock.com

Źródło tekstu: DigitalTrends