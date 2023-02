Chrome z nowością. Twój kolega na pewno skorzysta

Chrome na Androida już niebawem może otrzymać nową funkcję. Pomoże chronić prywatność użytkowników.

Różne mamy priorytety, jednak prywatność zazwyczaj jest dość wysoko na liście rzeczy, na które zwracamy uwagę podczas wyboru przeglądarki internetowej. Wygląda na to, że Google też zdaje sobie z tego sprawę, dlatego już niebawem Chrome na Androida może otrzymać nową funkcję, która pomoże w ją chronić.

Chrome pozwoli na łatwiejsze usuwanie historii

W kodzie źródłowym Chromium znaleziono flagę, która sugeruje, że już niedługo w mobilnej wersji przeglądarki może się pojawić przycisk szybkiego usuwania historii. Funkcja ma pozwolić na szybkie wykasowanie informacji o aktywności z ciągu ostatnich 15 minut, bez konieczności przekopywania się przez menu ustawień i ręczne usuwanie kolejnych pozycji.

Jak na razie nie mamy pewności, czy nowa funkcja ma służyć kasowaniu historii przeglądania, czy też aktywności powiązanej z kontem Google. W tej drugiej formie podobne narzędzie pojawiło się już w samodzielnej aplikacji Google, więc nie jest to pomysł całkowicie nowy. Cieszy natomiast fakt, że już niedługo analogiczne rozwiązanie może trafić także do Chrome'a.

Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób nowa funkcja miałaby funkcjonować, cieszy fakt, że Google rozważa dodanie kolejnego narzędzia, które pozwoli użytkownikom lepiej kontrolować co się dzieje z ich danymi (w każdym razie w obrębie własnej maszyny). Sami jesteśmy w stanie wyobrazić sobie co najmniej kilka sytuacji, kiedy tego typu rozwiązanie może okazać się przydatne i, wbrew pozorom, w większości wcale nie mają one związku ze stronami dla dorosłych. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, żeby funkcja szybkiego usuwania historii jak najszybciej trafiła do użytkowników i nie utknęła po drodze w developerskim piekiełku.

