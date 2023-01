Google właśnie załatwił podglądaczy. Świetna nowość w Chrome

Przeglądarka Chrome zyskała nową funkcję, która pozwala jeszcze bardziej ukryć zakładki w trybie incognito.

Każdy z nas od czasu do czasu korzysta z trybu incognito w przeglądarce internetowej. Powodów ku temu może być wiele i niekoniecznie musi to być oglądanie pornografii, chociaż pewnie akurat ten powód znajduje się na szczycie listy. Już teraz zakładki w trybie incognito możesz jeszcze bardziej ukryć, bo Chrome zyskał nową, przydatną funkcję.

Chrome ukryje zakładki incognito

Załóżmy hipotetyczny scenariusz. Otwierasz przeglądarkę Chrome w trybie incognito, wyszukujesz interesujące Cię treści, a potem zapominasz zamknąć zakładki. Po czasie ktoś łapie za Twój telefon, otwiera Chrome'a i jego oczom ukazuje się to, co szukałeś jakiś czas temu. Jeśli były to wiadome rzeczy, to właśnie zaliczyłeś wtopę. Na szczęście Chrome ma na to rozwiązanie.

Przeglądarka Chrome pozwala zablokować wszystkie zakładki incognito. Dzięki temu, gdy wydarzy się powyższy scenariusz, ponownie otwarcie aplikacji nie będzie wiązało się z ujawnieniem wyszukiwanych wcześniej treści. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć niezamkniętą zakładkę incognito, to będzie musiał wpisać ustawiony wcześniej PIN lub skorzystać z czytnika linii papilarnych, aby odblokować przeglądarkę.

Nowa funkcja zaczęła się już pojawiać na telefonach użytkowników Chrome. Aby ją włączyć, wystarczy przejść do ustawień aplikacji (charakterystyczne trzy kropki w prawym górnym rogu), zakładki prywatność i bezpieczeństwo i zaznaczyć opcję Po zamknięciu Chrome blokuj karty incognito (ang. Lock Incognito Tabs When You Close Chrome).

U mnie ta opcja nie jest jeszcze dostępna. Jeśli u Ciebie jest podobnie, to jest inny sposób na włączenie funkcji. W tym celu musisz w przeglądarce wpisać:

chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android

Podświetloną opcję musisz przestawić na "enabled", a następnie zrestartować przeglądarkę. Po kolejnym włączeniu przeglądarki i uruchomieniu zakładki incognito zostaniesz zapytany o włączenie funkcji i poproszony o zweryfikowanie tożsamości skanem palca lub PIN-em. Od tego momentu Twoje zakładki incognito będą dodatkowo chronione.

Zobacz: Google Chrome z dużą nowością. Na coś takiego czekał chyba każdy

Zobacz: Google zmusi cię do oglądania reklam. Z poślizgiem, ale jednak

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Antlii / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld