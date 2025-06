Szokujące odkrycie: W szklanych butelkach jest więcej mikropalstiku, niż w plastikowych

A przynajmniej w przypadku Francji. Nie ma jednak powodu, aby zakładać, że w innych krajach wygląda to inaczej. Badanie przeprowadziła francuska agencja do spraw bezpieczeństwa żywności, czyli ANSES . To początkowo było robione z myślą o konkretnym wyniku: o wyższości szklanych butelek nad plastikowymi. Wyniki jednak okazały się zaskakujące. Jak stwierdziła biorąca udział w badaniu doktorantka Iseline Chaib w rozmowie z agencją AFP :

Więcej mikroplastiku w szklanych butelkach

Różnice są natomiast kolosalne. Średnio na litr płynu w przypadku napojów bezalkoholowych znaleziono aż 100 cząsteczek mikroplastiku na litr. Jest to od 5 do 50 raza więcej, niż w przypadku plastikowych butelek z różnymi napojami. Naukowcy postanowili przeanalizować znalezione próbki. Okazało się, że mają one ten sam skład, co farma polimerowa, którą są pokryte kapsle od napojów. Oznacza to, że źródło mikroplastiku w szklanych butelkach zostało szybko rozpoznane.