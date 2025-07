Czeka nas rewolucja w smartfonach. LPDDR6 jest już blisko

LPDDR6 przeznaczone jest głównie dla urządzeń mobilnych

Tym razem zwiększono liczbę sub-kanałów i zmniejszono ich szerokość, co pozwala na szybszą obsługę danych przy niższych opóźnieniach . Podczas gdy DDR5 dzielił 64-bitowy kanał na dwa niezależne 32-bitowe, LPDDR6 posuwa się dalej, wprowadzając cztery 24-bitowe. Pozwala to na równoczesne przetwarzanie większej liczby operacji. Obniżono także napięcie zasilania oraz dodano nowe funkcje oszczędzania energii , umożliwiające zmniejszenie poboru mocy przy niższych częstotliwościach.

LPDDR6 ma zaoferować od 10 667 do 14 400 MT/s, co przekłada się na efektywną przepustowość od około 28,5 GB/s do 38,4 GB/s. To znacznie więcej niż moduły RAM DDR5 dla entuzjastów, oferujące około 8000 MT/s. Czy nawet rekordy świata osiągane po OC z ciekłym azotem - 12 054 MT/s.