Rząd odzyskał pół miliarda. To zasługa sztucznej inteligencji

Skąd taka gigantyczna kwota? Okazuje się, że większość tej kwoty pochodziła z wyłudzeń, związanych z pandemią Covid-19.

AI w służbie państwa

Innowacyjne narzędzie z dziedziny sztucznej inteligencji umożliwiło wykrycie przypadków nadużyć w Wielkiej Brytanii. Ale jest i dobra wiadomość dla innych - wkrótce trafi ono i do pozostałych krajów. Prace nad udzieleniem licencji na międzynarodowe stosowanie są w toku. Co więcej, odzyskana kwota ma zasilić ważne sektory państwowe - zdrowia, edukacji oraz policji.

Narzędzie o którym mowa, to Fraud Risk Assesment Accelerator, czyli system sztucznej inteligencji AI do wykrywania oszustw w procedurach urzędowych. Co najważniejsze - możliwe jest także wcześniejsze wykrywanie ryzyka nadużyć.

To bez wątpienia, ogromny sukces rządu w walce z oszustwami, który należy nagłaśniać. Dane, które przekazała Kancelaria Rządu wynika, że w przez cały miniony rok, udało się odzyskać rekordową sumę 480 milionów funtów. To rekordowa suma, biorąc pod uwagę nadużycia finansowe. Aż 189 milionów funtów pochodziło z oszustw związanych z pandemią Covid-19. Jako przykład tego typu nadużycia portal BBC podał historię kobiety, która założyła firmę, a następnie wysłała pieniądze z pożyczki do Polski. I nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że firma była fikcyjna.