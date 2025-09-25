Rząd odzyskał pół miliarda. To zasługa sztucznej inteligencji
Jak podało BBC, brytyjski rząd odzyskał około 500 milionów funtów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowego narzędzia sztucznej inteligencji.
Skąd taka gigantyczna kwota? Okazuje się, że większość tej kwoty pochodziła z wyłudzeń, związanych z pandemią Covid-19.
AI w służbie państwa
Innowacyjne narzędzie z dziedziny sztucznej inteligencji umożliwiło wykrycie przypadków nadużyć w Wielkiej Brytanii. Ale jest i dobra wiadomość dla innych - wkrótce trafi ono i do pozostałych krajów. Prace nad udzieleniem licencji na międzynarodowe stosowanie są w toku. Co więcej, odzyskana kwota ma zasilić ważne sektory państwowe - zdrowia, edukacji oraz policji.
Narzędzie o którym mowa, to Fraud Risk Assesment Accelerator, czyli system sztucznej inteligencji AI do wykrywania oszustw w procedurach urzędowych. Co najważniejsze - możliwe jest także wcześniejsze wykrywanie ryzyka nadużyć.
To bez wątpienia, ogromny sukces rządu w walce z oszustwami, który należy nagłaśniać. Dane, które przekazała Kancelaria Rządu wynika, że w przez cały miniony rok, udało się odzyskać rekordową sumę 480 milionów funtów. To rekordowa suma, biorąc pod uwagę nadużycia finansowe. Aż 189 milionów funtów pochodziło z oszustw związanych z pandemią Covid-19. Jako przykład tego typu nadużycia portal BBC podał historię kobiety, która założyła firmę, a następnie wysłała pieniądze z pożyczki do Polski. I nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że firma była fikcyjna.
To największa kwota odzyskana przez rządowe zespoły do spraw nadużyć finansowych.