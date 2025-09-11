Promieniotwórczy sprzęt w Action. Jak masz siłę, zwróć

Dziesięciokilogramowy problem z Action

Mowa tym razem o sprzęcie sportowym, a mianowicie o 10-kilogramowych ciężarkach typu kettlebell firmy Via Chassé. Dostępne były one w trzech kolorach od 28.07.2025 do 07.08.2025, sprawa jest więc świeża.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre ciężarki firmy Via Chassé emitują podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Poziom ten nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Regularne używanie przez dłuższy czas może jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia. - czytamy w komunikacie Action

Sklep apeluje do klientów, by natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Sklep odda pieniądze za ciężarki, a do zwrotu nie jest wymagany paragon.

Poinformuj innych o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli wiesz, że produkt został pożyczony, podarowany lub odsprzedany. - apeluje sklep, kończąc komunikat

To kolejna już wpadka dostawców towarów dla holenderskiej sieci sklepów Action. Mieliśmy toksyczne chipsy, były niebezpieczne zabawki czy desery. Działania sklepu, mające na celu wyrywkową kontrolę jakości oferowanego asortymentu należy jednak odbierać pozytywnie.