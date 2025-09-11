Bezpieczeństwo

Promieniotwórczy sprzęt w Action. Jak masz siłę, zwróć

Sieć sklepów Action nawołuje do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze sprzętu firmy Via Chassé. Jak się okazuje, emituje podwyższony poziom promieniowania jonizującego, które może być przyczyną nowotworów.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 19:00
3
Telepolis.pl
Dziesięciokilogramowy problem z Action

Mowa tym razem o sprzęcie sportowym, a mianowicie o 10-kilogramowych ciężarkach typu kettlebell firmy Via Chassé. Dostępne były one w trzech kolorach od 28.07.2025 do 07.08.2025, sprawa jest więc świeża.

Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre ciężarki firmy Via Chassé emitują podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Poziom ten nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Regularne używanie przez dłuższy czas może jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- czytamy w komunikacie Action

Sklep apeluje do klientów, by natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Sklep odda pieniądze za ciężarki, a do zwrotu nie jest wymagany paragon.

Poinformuj innych o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli wiesz, że produkt został pożyczony, podarowany lub odsprzedany.

- apeluje sklep, kończąc komunikat
To kolejna już wpadka dostawców towarów dla holenderskiej sieci sklepów Action. Mieliśmy toksyczne chipsy, były niebezpieczne zabawki czy desery. Działania sklepu, mające na celu wyrywkową kontrolę jakości oferowanego asortymentu należy jednak odbierać pozytywnie.

Analogicznych towarów z Temu czy AliExpress nikt nie sprawdza i pozostają w naszych domach, narażając nas na niebezpieczeństwo. Tutaj, choć cenowo śmiało Action może konkurować z chińskimi platformami, nieustannie realizowane są kontrole jakości.

Zródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł