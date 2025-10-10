Żart na bezdomnego pojawił się w social mediach. Rodzice zadrżeli

Głupie żarty na TikToku i Snapchacie

Trend ten jest obecnie bardzo popularny na TikToku i Snapchacie, gdzie młodzi użytkownicy wysyłają rodzicom lub znajomym obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I nie byłoby może nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że widać na nich nieznajomego, który je, śpi w ich łóżku i odmawia wychodzenia z domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trochę jak w bajce o trzech misiach

Policja coraz częściej dostaje zgłoszenie od "zaniepokojonego rodzica", który jest przekonany, że w jego własnym domu, podczas gdy córka lub syn byli sami, przebywał obcy, w dodatku bezdomny, mężczyzna. Po zbadaniu sprawy, okazuje się, że były to jedynie żarty.

Policja apeluje także za pośrednictwem social mediów, o zachowanie ostrożności:

Jeśli otrzymasz od znajomych lub rodziny wiadomość i zdjęcia podobne do tego typu wygłupów, sprawdź najpierw czy nie jest to żart zanim zadzwonisz na policję. apelują w poście policjanci.