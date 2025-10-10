Bezpieczeństwo

Żart na bezdomnego pojawił się w social mediach. Rodzice zadrżeli

Policja w południowej Anglii wydała właśnie ostrzeżenie, w związku z żartem w mediach społecznościowych. Polega on na tym, że "bezdomny mężczyzna sterowany sztuczną inteligencją" wchodzi do domów ludzi podczas ich nieobecności.

Żart na bezdomnego pojawił się w social mediach. Rodzice zadrżeli

Głupie żarty na TikToku i Snapchacie

Trend ten jest obecnie bardzo popularny na TikToku i Snapchacie, gdzie młodzi użytkownicy wysyłają rodzicom lub znajomym obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I nie byłoby może nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że widać na nich nieznajomego, który je, śpi w ich łóżku i odmawia wychodzenia z domu. 

Trochę jak w bajce o trzech misiach

Policja coraz częściej dostaje zgłoszenie od "zaniepokojonego rodzica", który jest przekonany, że w jego własnym domu, podczas gdy córka lub syn byli sami, przebywał obcy, w dodatku bezdomny, mężczyzna. Po zbadaniu sprawy, okazuje się, że były to jedynie żarty. 

Policja apeluje także za pośrednictwem social mediów, o zachowanie ostrożności:

Jeśli otrzymasz od znajomych lub rodziny wiadomość i zdjęcia podobne do tego typu wygłupów, sprawdź najpierw czy nie jest to żart zanim zadzwonisz na policję.

apelują w poście policjanci. 

To niestety żart, który niepotrzebnie angażuje policyjne siły. Nie dość, że niepokoi rodziców samym faktem, że jakiś obcy mężczyzna kręci się po domu podczas ich nieobecności, to jeszcze angażuje niepotrzebnie funkcjonariuszy. Wiadomo też, że tego typu pranki, które wydają się być wielce zabawne, sieją się po sieci z prędkością światła. I mimo całej swojej kreaktywności, żarty tego typu przynoszą więcej zamieszania niż pożytku. W dodatku, rodzice mogą nie zareagować właściwie, w momencie, kiedy faktycznie po ich domu rodzinnym będzie się kręcił intruz. 

