Apple nas zaskoczy? Chodzi o usługę Health+ planowaną na 2026

Zdrowie, obszar w którym Apple może zdziałać więcej

Apple jest mistrzem jeśli chodzi o różnego rodzaje subskrypcji. Ale większość z nich koncentruje się jednak na rozrywce, albo też przechowywaniu danych. Jak widać, nadeszła kolei na sektor zdrowia, w której to Apple jeszcze nie było. Choć trzeba przyznać, że w Apple Store znajdziemy całą garść aplikacji zdrowotnych lub fitnessowych, oferujących porady, a nawet usługi medytacyjne i te odnośnie zdrowego żywienia. Ale trzeba przyznać jedno - żadna z tych aplikacji nie pochodzi od Apple.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak widać, nadszedł moment, aby to zmienić i zacząć czerpać dochody z lukratywnego rynku zdrowia osobiście. Jak donoszą media, w tym raport Bloomberga, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że powstanie Apple Health+ jest wręcz nieuniknione.

Ostatnio nawet nastąpiły zmiany kadrowe w sekcji zdrowia i fitnessu, i sekcję tą objął Eddy Cue, dyrektor ds. usług. Ten ruch sugeruje wyraźnie, że Apple jest już w pełni gotowe do realizacji planów i ogłoszenia usługi subskrypcyjnej Health+. Na ten moment brak jakichkolwiek szczegółów, ale warto śledzić sytuację. Największy problem z jakim Apple Health się zmaga to wykorzystanie mnóstwa danych, z których większość to dane poufne.

Aplikacja Health (Zdrowie) to obecnie repozytorium, gromadzące pasywne dane z zegarka Apple Watch i innych akcesoriów, takich jak inteligentne wagi lub bidony. I prawdą jest to, że użytkownicy mogą rejestrować poszczególne dane ręcznie w aplikacji, ale mało komu chce się to robić regularnie.