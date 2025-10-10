Apple nas zaskoczy? Chodzi o usługę Health+ planowaną na 2026
Plotka głosi, że Apple planuje ogłosić w 2026 roku nową subskrypcję o nazwie Health+. Będzie ona oferowała wiele pożytecznych usług w zakresie tych zdrowotnych. Na największą uwagę zasługuje wsparcie lekarza opartego na sztucznej inteligencji i dokładniejsze śledzenie tego, co jemy.
Zdrowie, obszar w którym Apple może zdziałać więcej
Apple jest mistrzem jeśli chodzi o różnego rodzaje subskrypcji. Ale większość z nich koncentruje się jednak na rozrywce, albo też przechowywaniu danych. Jak widać, nadeszła kolei na sektor zdrowia, w której to Apple jeszcze nie było. Choć trzeba przyznać, że w Apple Store znajdziemy całą garść aplikacji zdrowotnych lub fitnessowych, oferujących porady, a nawet usługi medytacyjne i te odnośnie zdrowego żywienia. Ale trzeba przyznać jedno - żadna z tych aplikacji nie pochodzi od Apple.
Jak widać, nadszedł moment, aby to zmienić i zacząć czerpać dochody z lukratywnego rynku zdrowia osobiście. Jak donoszą media, w tym raport Bloomberga, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że powstanie Apple Health+ jest wręcz nieuniknione.
Ostatnio nawet nastąpiły zmiany kadrowe w sekcji zdrowia i fitnessu, i sekcję tą objął Eddy Cue, dyrektor ds. usług. Ten ruch sugeruje wyraźnie, że Apple jest już w pełni gotowe do realizacji planów i ogłoszenia usługi subskrypcyjnej Health+. Na ten moment brak jakichkolwiek szczegółów, ale warto śledzić sytuację. Największy problem z jakim Apple Health się zmaga to wykorzystanie mnóstwa danych, z których większość to dane poufne.
Aplikacja Health (Zdrowie) to obecnie repozytorium, gromadzące pasywne dane z zegarka Apple Watch i innych akcesoriów, takich jak inteligentne wagi lub bidony. I prawdą jest to, że użytkownicy mogą rejestrować poszczególne dane ręcznie w aplikacji, ale mało komu chce się to robić regularnie.
Jeśli potwierdzą się plotki, to użytkownicy dostaną do dyspozycji asystenta AI przypominającego lekarza, będą mogli na bieżąco rejestrować kalorie oraz dostawać porady zdrowotne na wideo.