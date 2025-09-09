Wyciek danych z popularnego serwisu. Pilnie zmień hasło

W powiadomieniu o naruszeniu danych Plex przyznaje, że skradzione dane obejmują: adresy e-mail, nazwy użytkowników, bezpiecznie zaszyfrowane hasła i dane uwierzytelniające. Nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do ograniczonego podzbioru danych klientów w jednej z baz danych.

Wyciek danych z Plex

Dobra informacja jest taka, że hasła były odpowiednio zabezpieczone, więc cyberprzestępcy raczej nie uzyskają do nich dostępu. Należy jednak pamiętać, że wiele osób korzysta z tych samych haseł do różnych serwisów, więc znając adres e-mail, mogą wykorzystać inne wycieki do zdobycia dostępu do konta. Między innymi dlatego — w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony" — zalecana jest pilna zmiana hasła.

W tym celu należy przejść na stronę internetową plex.tv/reset i przejść przez cały proces. Pamiętaj, aby przy okazji zaznaczyć opcję wylogowania ze wszystkich urządzeń po zmianie hasła. Z kolei użytkownicy, którzy do logowania korzystają z SSO, powinni udać się na stronę plex.tv/security i tam wybrać opcję wylogowania ze wszystkich urządzeń.