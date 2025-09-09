Bezpieczeństwo

Wyciek danych z popularnego serwisu. Pilnie zmień hasło

Platforma streamingowa Plex ostrzega klientów, że doszło do naruszenia jej systemów bezpieczeństwa. Cyberprzestępcy weszli w posiadanie danych użytkowników, więc konieczna jest pilna zmiana hasła.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:57
W powiadomieniu o naruszeniu danych Plex przyznaje, że skradzione dane obejmują: adresy e-mail, nazwy użytkowników, bezpiecznie zaszyfrowane hasła i dane uwierzytelniające. Nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do ograniczonego podzbioru danych klientów w jednej z baz danych.

Wyciek danych z Plex

Dobra informacja jest taka, że hasła były odpowiednio zabezpieczone, więc cyberprzestępcy raczej nie uzyskają do nich dostępu. Należy jednak pamiętać, że wiele osób korzysta z tych samych haseł do różnych serwisów, więc znając adres e-mail, mogą wykorzystać inne wycieki do zdobycia dostępu do konta. Między innymi dlatego — w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony" —  zalecana jest pilna zmiana hasła.

W tym celu należy przejść na stronę internetową plex.tv/reset i przejść przez cały proces. Pamiętaj, aby przy okazji zaznaczyć opcję wylogowania ze wszystkich urządzeń po zmianie hasła. Z kolei użytkownicy, którzy do logowania korzystają z SSO, powinni udać się na stronę plex.tv/security i tam wybrać opcję wylogowania ze wszystkich urządzeń.

Plex przy okazji przypomina, aby dla bezpieczeństwa aktywować dwustopniową weryfikację. Firma zapewnia też, że nie wyciekły dane kart płatniczych, ponieważ nie są one przechowywane na serwerach. Firma zajęła się też sprawą wycieku i podobno usunęła lukę w zabezpieczeniach, chociaż nie zdradza tutaj żadnych szczegółów.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer