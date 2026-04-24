Myślała, że wymyśliła coś genialnego. 24-latka zatrzymana przez policję
Nawet do 8 lat więzienia może grozić zatrzymanej 24-latce z Jeleniej Góry. Kobieta przez dwa lata oszukiwała różne osoby, oferując im w internecie meble ogrodowe. Problem polegał na tym, że wcale ich nie posiadała.
Przez dwa lata "sprzedawała" meble ogrodowe w internecie
Oszustwa przy sprzedaży przez internet są nam doskonale znane. Co wcale nie oznacza, że nie się na nie nie nabieramy. Ale trzeba przyznać, że czasem naprawdę trudno się zorientować, że sprzedający ma złe intencje i nie chce uczciwie zarobić, ale chce nas jedynie "przerobić" na kasę. 24-latka chciała wykazać się przedsiębiorczością i na różnych portalach aukcyjnych oferowała na sprzedaż meble ogrodowe.
Wpłacali zaliczkę, ale meble nigdy nie zostały wysłane
Pokrzywdzeni wpłacali na jej konto zaliczki, albo też i całą kwotę zamówienia. Towar jednak nigdy nie został do nich dostarczony. Śledczy ustalili, że w ten sposób udało się 24-latce oszukać około 100 osób z całej Polski. Łączna wartość strat została oszacowana na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, zatrzymali 24-latkę. Zgodnie z obowiązującym prawem, grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Zakupy online. Jak nie dać się oszukać?
Należy być czujnym, nie dać zwieść się okazjom i zawsze dokładnie weryfikować sprzedawcę. Najlepiej poczytać o nim w internecie i sprawdzić opinie na jego temat. Podczas transakcji robić screeny i zachowywać je na później. Zawsze też należy weryfikować kto do nas pisze, pod żadnym pozorem nie wpisywać danych swojej karty, ani nie klikać w nieznajome linki do stron. Każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym, czy to przez maila, czy sms i komunikatory, które zawierają linki powinny wzbudzić naszą czujność.