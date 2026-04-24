Myślała, że wymyśliła coś genialnego. 24-latka zatrzymana przez policję

Przez dwa lata "sprzedawała" meble ogrodowe w internecie

Oszustwa przy sprzedaży przez internet są nam doskonale znane. Co wcale nie oznacza, że nie się na nie nie nabieramy. Ale trzeba przyznać, że czasem naprawdę trudno się zorientować, że sprzedający ma złe intencje i nie chce uczciwie zarobić, ale chce nas jedynie "przerobić" na kasę. 24-latka chciała wykazać się przedsiębiorczością i na różnych portalach aukcyjnych oferowała na sprzedaż meble ogrodowe.

Wpłacali zaliczkę, ale meble nigdy nie zostały wysłane

Pokrzywdzeni wpłacali na jej konto zaliczki, albo też i całą kwotę zamówienia. Towar jednak nigdy nie został do nich dostarczony. Śledczy ustalili, że w ten sposób udało się 24-latce oszukać około 100 osób z całej Polski. Łączna wartość strat została oszacowana na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, zatrzymali 24-latkę. Zgodnie z obowiązującym prawem, grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

