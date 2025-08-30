Bezpieczeństwo

Sprawdź skrzynkę na listy. Może tam czekać przykra rzecz

Przestępcy znów uderzają i tym razem robią to wyjątkowo sprytnie. Polacy dostają fałszywe wezwania do zapłaty, które wyglądają jak pisma z urzędu skarbowego.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 30 SIE 2025
10
Wojsko odpowiada na krytykę i hejt po katastrofie F-16 w Radomiu

Oszustwa coraz trudniejsze do rozpoznania

W ostatnich miesiącach liczba prób wyłudzeń w Polsce mocno wzrosła. Fałszywe SMS-y, e-maile czy listy są przygotowane tak, by wyglądały jak prawdziwe dokumenty. Oszuści korzystają z logotypów państwowych instytucji, powołują się na przepisy prawa i piszą urzędowym językiem. Wszystko po to, by zdobyć dane osobowe i dostęp do pieniędzy.

Na celowniku znalazła się Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów. Cyberprzestępcy podszywają się pod te instytucje, wysyłając linki do fałszywych stron i wiadomości o rzekomych nadpłatach podatku.

Fałszywe wezwania do zapłaty

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ostrzega przed nową metodą oszustwa. Polacy dostają wezwania do zapłaty mandatów, które w rzeczywistości są fałszywymi pismami. Mogą to być ulotki wrzucane do skrzynki, SMS-y albo e-maile.

Dokument wygląda profesjonalnie. Znajdziemy w nim logotyp KAS, urzędowe sformułowania i kod QR do szybkiej płatności. Skorzystanie z takiego kodu kończy się jednak wejściem na niebezpieczną stronę, która może ukraść nasze dane lub zainstalować złośliwe oprogramowanie.

Sprawdź skrzynkę na listy. Może tam czekać przykra rzecz

Jak się chronić przed oszustami

Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że nie wysyła wezwań do zapłaty mandatów w postaci SMS-ów, maili czy ulotek. Wszystkie sprawy podatkowe można bezpiecznie załatwiać wyłącznie przez serwis e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość:

  • nie klikaj w linki ani kody QR,
  • nie skanuj kodów QR na podejrzanych ulotkach czy listach,
  • zachowaj wiadomość jako dowód,
  • zgłoś sprawę do CERT Polska (www.incydent.cert.pl) lub skontaktuj się z infolinią KAS (22 330 03 30).

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Źródła tekstu: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, BiznesInfo