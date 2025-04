"Mamo, zepsuł mi się telefon". Kobieta zareagowała natychmiast

"Mamo, zepsuł mi się telefon"

Ofiara zareagowała podręcznikowo

W przypadku tej metody, sposób działania oszustów zazwyczaj przebiega według podobnego schematu. Najpierw wysyłają fałszywą wiadomość, informującą o pilnej potrzebie kontaktu telefonicznego i pobraniu w tym celu aplikacji na telefon. Często wiadomość sugeruje, że sprawa jest pilna lub dotyczy sytuacji awaryjnej. Co najważniejsze, zawiera link do aplikacji i kilka informacji na temat tego, jak to telefon uległ zniszczeniu. Aplikacja ta ma służyć do rozmów, ale w rzeczywistości jest złośliwym oprogramowaniem, które ma jeden cel - wyłudzić dane od zaczepionego rozmówcy.