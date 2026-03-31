Jeden telefon wystarczył. Rozmówca wdrożył swój plan

Popularne oszustwo znów w natarciu

Zabrzańska policja odebrała zgłoszenie o popełnieniu tego typu przestępstwa, 30 marca 2026. Mechanizm oszustwa był funkcjonariuszom dobrze znany. 58-latek odebrał telefon i był święcie przekonany, że rozmawia z pracownikiem banku. Poszkodowany, aż dwa razy przekazał gotówkę, zgodnie z instrukcjami jakie dostał drogą telefoniczną.

Mężczyzna odebrał telefon, w którym rozmówca przedstawił mu się jako pracownik banku. Cała rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić w nim zaufanie, ale też skłonić do natychmiastowego działania. Mieszkaniec Zabrza uwierzył, że wszystko co robi, służy ochronie jego oszczędności przed zagrożeniem.

58-latek przekazał gotówkę - bo dostał takie wytyczne

Pieniądze nie wyparowały magicznie z jego konta. Poszkodowany dwukrotnie przekazał gotówkę osobie, jaką podstawili mu oszuści. Łączną kwotę strat oszacowano na sumę 37 tysięcy złotych. Sprawa jest w toku, ale skierowano także pisma do Biura Bezpieczeństwa Banków. Wystąpiono także o pilną blokadę środków.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami, podającymi się za pracowników banków (...) W przypadku podobnego telefonu należy niezwłocznie zakończyć rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem lub najbliższą jednostką Policji. przypomnina zabrzańska Policja.