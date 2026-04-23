Korzystasz z tych serwisów? Taka wiadomość może trafić także do ciebie

Trzy tajemnicze przelewy z konta

Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego padł właśnie ofiarą tego typu oszustwa. Po otrzymaniu wiadomości, przypominającej informację o kończącej się subskrypcji, postąpił zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu. Chodziło nie tylko o kliknięcie linka. Mężczyzna wprowadził dane swojej karty, w tym kodu zabezpieczającego, a następnie zatwierdził transakcję w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.

Dopiero po jakimś czasie, zauważył coś bardzo niepokojącego - z jego konta zostały zrealizowane trzy przelewy, na łączną kwotę 1186,51 złotych. Najgorsze było to, że on wcale ich nie zlecał. W mig zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Mężczyzna jak najszybciej zgłosił całą sprawę na policję. Funkcjonariusze przypominają, że podczas korzystania z poczty elektronicznej i bankowości internetowej należy wykazać się wzmożoną ostrożnością. Oszuści coraz częściej podszywają się pod znane platformy streamingowe, tworząc wiadomości graficznie bardzo podobne do oryginalnych.

Jak się nie dać oszukać?