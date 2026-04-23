Bezpieczeństwo

Korzystasz z tych serwisów? Taka wiadomość może trafić także do ciebie

Do użytkowników popularnych platform streamingowych trafiają wiadomości, informujące o rzekomym zawieszeniu konta oraz konieczności pilnej aktualizacji danych płatności. Zanim cokolwiek zrobisz - weź głęboki oddech. To może być oszustwo.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:18
Korzystasz z tych serwisów? Taka wiadomość może trafić także do ciebie

Trzy tajemnicze przelewy z konta

Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego padł właśnie ofiarą tego typu oszustwa. Po otrzymaniu wiadomości, przypominającej informację o kończącej się subskrypcji, postąpił zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu. Chodziło nie tylko o kliknięcie linka. Mężczyzna wprowadził dane swojej karty, w tym kodu zabezpieczającego, a następnie zatwierdził transakcję w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.

Dopiero po jakimś czasie, zauważył coś bardzo niepokojącego - z jego konta zostały zrealizowane trzy przelewy, na łączną kwotę 1186,51 złotych. Najgorsze było to, że on wcale ich nie zlecał. W mig zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Laptop ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY040W 14" IPS Ultra 7-255H 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB113W 16" IPS R5-150 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS VivoBook S14 S3407VA-LY001W 14" IPS i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Mężczyzna jak najszybciej zgłosił całą sprawę na policję. Funkcjonariusze przypominają, że podczas korzystania z poczty elektronicznej i bankowości internetowej należy wykazać się wzmożoną ostrożnością. Oszuści coraz częściej podszywają się pod znane platformy streamingowe, tworząc wiadomości graficznie bardzo podobne do oryginalnych. 

Jak się nie dać oszukać?

  • Nie klikaj w podejrzane linki.
  • Nie podawaj danych karty płatniczej na stronach, których uprzednio nie zweryfikowałeś.
  • Wyrób sobie nawyk sprawdzania nadawcy wiadomości.
  • Spróbuj skontaktować się bezpośrednio z daną firmą, albo poszukaj informacji na oficjalnych kanałach.
  • Nie zatwierdzaj transakcji, których nie inicjowałeś. 
Źródła zdjęć: NINETYONEFOTO / Shutterstock
Źródła tekstu: dolnoslaska.policja.gov.pl