Korzystasz z tych serwisów? Taka wiadomość może trafić także do ciebie
Do użytkowników popularnych platform streamingowych trafiają wiadomości, informujące o rzekomym zawieszeniu konta oraz konieczności pilnej aktualizacji danych płatności. Zanim cokolwiek zrobisz - weź głęboki oddech. To może być oszustwo.
Trzy tajemnicze przelewy z konta
Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego padł właśnie ofiarą tego typu oszustwa. Po otrzymaniu wiadomości, przypominającej informację o kończącej się subskrypcji, postąpił zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu. Chodziło nie tylko o kliknięcie linka. Mężczyzna wprowadził dane swojej karty, w tym kodu zabezpieczającego, a następnie zatwierdził transakcję w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.
Dopiero po jakimś czasie, zauważył coś bardzo niepokojącego - z jego konta zostały zrealizowane trzy przelewy, na łączną kwotę 1186,51 złotych. Najgorsze było to, że on wcale ich nie zlecał. W mig zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.
Mężczyzna jak najszybciej zgłosił całą sprawę na policję. Funkcjonariusze przypominają, że podczas korzystania z poczty elektronicznej i bankowości internetowej należy wykazać się wzmożoną ostrożnością. Oszuści coraz częściej podszywają się pod znane platformy streamingowe, tworząc wiadomości graficznie bardzo podobne do oryginalnych.
Jak się nie dać oszukać?
- Nie klikaj w podejrzane linki.
- Nie podawaj danych karty płatniczej na stronach, których uprzednio nie zweryfikowałeś.
- Wyrób sobie nawyk sprawdzania nadawcy wiadomości.
- Spróbuj skontaktować się bezpośrednio z daną firmą, albo poszukaj informacji na oficjalnych kanałach.
- Nie zatwierdzaj transakcji, których nie inicjowałeś.