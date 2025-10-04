Zakazane słowa w rozmowie telefonicznej. Tego nigdy nie mów

Te oferty "na inwestycje" to zwykłe oszustwo

71-latka marzyła jedynie o pomnożeniu swoich oszczędności. Zwabiona obietnicą zarobku, zaufała nie tym ludziom, co potrzeba i zamiast zarobić straciła wszystko, co posiadała na koncie. To kolejna historia, która powinna służyć jako przestroga przed niebezpiecznymi ofertami inwestycyjnymi.

A wszystko zaczęło się jak zwykle - od kuszącej reklamy w internecie. Reklama ta nie dość, że przyciągnęła uwagę seniorki, to jeszcze obiecywała spektakularne zyski z inwestycji na giełdzie. Kobieta pod wpływem chwili kliknęła w załączony link i wypełniła formularz.

Chwilę później do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za przedstawiciele firmy inwestycyjnej. "Doradca finansowy" roztoczył przed kobietą wizję bezpiecznej i dochodowej inwestycji. Co najważniejsze, zapewnił, że osobiście jej w tym pomoże.

"Opiekun inwestycyjny", który wszystko za nas zrobi

71-latka zaufała bezgranicznie oszustowi i wpadła jak śliwka w kompot. Co najgorsze, przekazała mu podczas rozmowy telefonicznej wszystkie dane do logowania, dając mu nieograniczony dostęp do jej konta bankowego.

W kolejnych dniach kobieta wykonywała przelewy, zgodnie z instrukcjami opiekuna inwestycyjnego. W momencie, kiedy łączna suma przelewów przekroczyła 61 tysięcy złotych, nieoczekiwanie kontakt z doradcą się urwał.