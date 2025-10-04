Bezpieczeństwo

Zakazane słowa w rozmowie telefonicznej. Tego nigdy nie mów

Seniorka z Ostrołęki w jednym momencie straciła oszczędności życia. Kobieta padła ofiarą popularnej ostatnio metody oszustów "na inwestycję". Niestety, niewiele dało się zrobić - sama podała dane do logowania do bankowego konta przez telefon. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zakazane słowa w rozmowie telefonicznej. Tego nigdy nie mów

Te oferty "na inwestycje" to zwykłe oszustwo

71-latka marzyła jedynie o pomnożeniu swoich oszczędności. Zwabiona obietnicą zarobku, zaufała nie tym ludziom, co potrzeba i zamiast zarobić straciła wszystko, co posiadała na koncie. To kolejna historia, która powinna służyć jako przestroga przed niebezpiecznymi ofertami inwestycyjnymi. 

Dalsza część tekstu pod wideo

A wszystko zaczęło się jak zwykle - od kuszącej reklamy w internecie. Reklama ta nie dość, że przyciągnęła uwagę seniorki, to jeszcze obiecywała spektakularne zyski z inwestycji na giełdzie. Kobieta pod wpływem chwili kliknęła w załączony link i wypełniła formularz. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5649.99 zł
Telefon MYPHONE Halo 4 Plus LTE Praline Collection Brązowy
Telefon MYPHONE Halo 4 Plus LTE Praline Collection Brązowy
0 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Głęboka purpura (CPO) 2x eSIM
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement

Chwilę później do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za przedstawiciele firmy inwestycyjnej. "Doradca finansowy" roztoczył przed kobietą wizję bezpiecznej i dochodowej inwestycji. Co najważniejsze, zapewnił, że osobiście jej w tym pomoże. 

"Opiekun inwestycyjny", który wszystko za nas zrobi

71-latka zaufała bezgranicznie oszustowi i wpadła jak śliwka w kompot. Co najgorsze, przekazała mu podczas rozmowy telefonicznej wszystkie dane do logowania, dając mu nieograniczony dostęp do jej konta bankowego. 

W kolejnych dniach kobieta wykonywała przelewy, zgodnie z instrukcjami opiekuna inwestycyjnego. W momencie, kiedy łączna suma przelewów przekroczyła 61 tysięcy złotych, nieoczekiwanie kontakt z doradcą się urwał.

Kobieta zorientowała się szybko, że padła ofiarą perfidnego oszustwa internetowego i zgłosiła sprawę na policję. Policja ostrzega - obietnica szybkiego zysku to niemal pewny sygnał, że to oszustwo. Żaden prawdziwy konsultant nigdy nie poprosi o dane logowania do banku, hasła, czy o numery kart płatniczych. 

Image
telepolis
oszustwo telefoniczne oszustwo na inwestycje telefon oszustwo oszustwo na konsultanta oszustwo na maklera giełdowego
Zródła zdjęć: True Touch Lifestyle / Shutterstock
Źródła tekstu: eostroleka.pl