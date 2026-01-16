Miała robić jedną prostą rzecz w internecie. Oferta była jasna

Nie pierwszy raz, ktoś uwierzył w fikcyjną ofertę tego typu pracy. Kobieta natrafiła w internecie na atrakcyjną ofertę dodatkowego zajęcia w internecie. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie do złudzenia przypominającej popularny portal sprzedażowy, dlatego też nie wzbudziło ono większych podejrzeń u oglądającej. Podobnie rzecz miała się z witryną, wyglądała porządnie, stąd też 47-latka uwierzyła w jej wiarygodność.

Dalsza część tekstu pod wideo

Proponowana praca była jasno i precyzyjnie opisana. Polegała na zatwierdzaniu zamówień poprzez klikanie w określone miejsca. Za każde tego typu działanie był naliczany zysk. Kobieta pomyślała zatem, że chętnie sobie dorobi i inwesując pieniądze, pomnoży je w stosunkowo krótkim okresie.

Po pewnym czasie doszły prośby o przelewy BLIK-iem

Pracodawcy zaproponowali kobiecie zwiększenie dochodów. Musiała tylko wykonywać przelewy przy użyciu kodów BLIK. 47-latka nie podejrzewała złych intencji u pracodawcy, zatem generowała kody i przekazywała pieniądze. Nie zdawała sobie sprawy, że strona z której korzysta jest fałszywa. Nim się zorientowała przelała w ten sposób około 45 tysięcy złotych ze swojego konta. Całe oszustwo zaś polegało na tym, że przedstawiano wpłaty jako inwestycje w waluty i kryptowaluty.

To zdarzenie jest przykładem jednej z nowych metod oszustwa internetowego, w której przestępcy wykorzystali fałszywą stronę, podobną do znanego portalu oraz obietnicę szybkiego zysku. tłumaczy mł. asp. Anna Baran, rzecznik policji w Zielonej Górze.

Jak się nie dać złapać na tego typu manipulacje?