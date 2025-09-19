Bezpieczeństwo

Moje.cert.pl ostrzega przed cyberatakami. Każdy może skorzystać

Cyberprzestępcy nie odpuszczają. Oszustwa w sieci są coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. Dlatego rząd daje użytkownikom darmowe narzędzie, które ma pomóc w walce z zagrożeniami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:28
Ostatnie wydarzenia pokazują, że cyberzagrożenia i dezinformacja idą dziś w parze z tradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Dlatego musimy wzmacniać naszą cyfrową odporność – zarówno instytucjonalną, jak i indywidualną. Platforma moje.cert.pl daje każdemu użytkownikowi narzędzie, które pozwala szybciej reagować na cyberataki i świadomie unikać pułapek zastawianych przez cyberprzestępców.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Powiadomienia o zagrożeniach dla wszystkich

Serwis moje.cert.pl, stworzony przez ekspertów CERT Polska, gromadzi informacje o aktualnych cyberatakach. Można tu znaleźć ostrzeżenia o nowych metodach kradzieży haseł, schematach wyłudzeń czy wykrytych podatnościach. Dostęp do komunikatów jest darmowy i nie wymaga zakładania konta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ci, którzy chcą być informowani na bieżąco, mogą włączyć powiadomienia e-mail. Wystarczy zgłosić taką chęć w serwisie. Najważniejsze ostrzeżenia trafiają także do aplikacji mObywatel w usłudze "Bezpiecznie w sieci".

Narzędzia dla bardziej świadomych

Konto w moje.cert.pl daje dodatkowe funkcje. Administratorzy stron i sieci mogą monitorować podatności, sprawdzać infekcje złośliwym oprogramowaniem czy otrzymywać informacje o wyciekach haseł. Platforma przeskanowała już ponad 3,3 mln domen i wykryła 355 tys. luk bezpieczeństwa.

Dzięki serwisowi poinformowano o niemal 4 mln wycieków haseł. Z bardziej zaawansowanych opcji korzysta już prawie 13 tys. użytkowników. Wszystko bezpłatnie.

Edukacja i cyfrowa odporność

Eksperci CERT Polska podkreślają, że samo ostrzeganie to za mało. Ważne jest też uczenie użytkowników, jak chronić się w sieci. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cyfrowa odporność to dziś fundament bezpieczeństwa – od prywatnego laptopa po serwer w urzędzie.

Moje.cert.pl zostało uruchomione testowo pod koniec 2024 roku. Teraz jest to serwis dostępny dla każdego zainteresowanego użytkownika.    

telepolis
cyberatak cyberbezpieczeństwo ministerstwo cyfryzacji mObywatel phishing CERT Polska oszustwa internetowe moje.cert.pl wyciek haseł
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji