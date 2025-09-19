Moje.cert.pl ostrzega przed cyberatakami. Każdy może skorzystać

Ostatnie wydarzenia pokazują, że cyberzagrożenia i dezinformacja idą dziś w parze z tradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Dlatego musimy wzmacniać naszą cyfrową odporność – zarówno instytucjonalną, jak i indywidualną. Platforma moje.cert.pl daje każdemu użytkownikowi narzędzie, które pozwala szybciej reagować na cyberataki i świadomie unikać pułapek zastawianych przez cyberprzestępców. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Powiadomienia o zagrożeniach dla wszystkich

Serwis moje.cert.pl, stworzony przez ekspertów CERT Polska, gromadzi informacje o aktualnych cyberatakach. Można tu znaleźć ostrzeżenia o nowych metodach kradzieży haseł, schematach wyłudzeń czy wykrytych podatnościach. Dostęp do komunikatów jest darmowy i nie wymaga zakładania konta.

Ci, którzy chcą być informowani na bieżąco, mogą włączyć powiadomienia e-mail. Wystarczy zgłosić taką chęć w serwisie. Najważniejsze ostrzeżenia trafiają także do aplikacji mObywatel w usłudze "Bezpiecznie w sieci".

Narzędzia dla bardziej świadomych

Konto w moje.cert.pl daje dodatkowe funkcje. Administratorzy stron i sieci mogą monitorować podatności, sprawdzać infekcje złośliwym oprogramowaniem czy otrzymywać informacje o wyciekach haseł. Platforma przeskanowała już ponad 3,3 mln domen i wykryła 355 tys. luk bezpieczeństwa.

Dzięki serwisowi poinformowano o niemal 4 mln wycieków haseł. Z bardziej zaawansowanych opcji korzysta już prawie 13 tys. użytkowników. Wszystko bezpłatnie.

Edukacja i cyfrowa odporność

Eksperci CERT Polska podkreślają, że samo ostrzeganie to za mało. Ważne jest też uczenie użytkowników, jak chronić się w sieci. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cyfrowa odporność to dziś fundament bezpieczeństwa – od prywatnego laptopa po serwer w urzędzie.