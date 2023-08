Klawiatura zdradzi loginy i hasła. Wystarczy posłuchać jak piszesz

Sztuczna inteligencja dowie się, co piszemy na klawiaturze. Nie musi nawet na nią patrzeć. Wystarczy, że jej posłucha.

Sztuczna inteligencja wydaje się jednocześnie ogromną szansą i wielkim zagrożeniem dla ludzkości. Nie chodzi o wizje rodem z Terminatora, gdzie maszyny przejmują władzę nad światem. Tego oczywiście nie można wykluczyć, ale to raczej odległa przyszłość, o ile w ogóle się ziści. Pierwsze problemy pojawiają się już teraz.

Dużo bliższe zagrożenia związane są między innymi z bezpieczeństwem naszych danych i wszelkiej maści oszustwami. AI potrafi coraz więcej, a to oznacza, że coraz bardziej musimy mieć się na baczności. Fałszywe zdjęcia, filmy, a nawet pliki audio to już standard, a z czasem coraz trudniej będzie je odróżnić od prawdziwych. Ale to nie wszystko. AI może zdobyć nasze hasła!

AI dowie się, co piszesz na klawiaturze

Naukowcom udało się tak wytrenować AI, aby była w stanie rozpoznać napisany na komputerze tekst tylko na podstawie dźwięków wydawanych przez klawiaturę. Mogłoby się wydawać, że każdy klawisz brzmi podobnie, ale sztuczna inteligencja potrafi wykryć różnice między nimi i to bez specjalistycznych narzędzi.

Naukowcy dźwięk każdego klawisza w MacBooku Pro zarejestrowali 25 razy za pomocą mikrofonu wbudowanego w iPhone'a. Telefon trzymali w odległości 17 cm od klawiatury. Dźwięki zostały przerobione na spektrogramy, którymi następnie nakarmiono AI. To wystarczyło, aby komputer nauczył się je odróżniać.

AI uzyskała 95-procentową skuteczność w przypadku zwykłego pisania, gdzie dźwięk ponownie był rejestrowany za pomocą iPhone'a. Lekko spadała ona przy rozmowach przez Zoom (93 proc.) oraz Skype (92 proc.). To jednak wystarczy, aby dość precyzyjnie określić wpisane przez nas hasła czy loginy, a to już duży problem.

Badania na razie dostępne są we wczesnej wersji, która nie została jeszcze zrecenzowana. Teraz musimy poczekać, czy komuś uda się je odtworzyć. Jeśli tak, to mamy duży problem związany z bezpieczeństwem naszych danych.

Zobacz: ChatGPT na coś się przydał. Pomógł znaleźć malware na sprzedaż

Zobacz: Zwolnił 90 procent załogi. Zastąpiło ich AI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ExtremeTech