Takiego telewizora jeszcze nie było. Absolutny przełom

Oto Dream OLED

Do tej pory technologia OLED opierała się na fluorescencji lub fosforescencji pikseli. W kontekście OLED, fluorescencja trzech głównych kolorów (czerwony, zielony, niebieski) jest możliwa od dawna i jest procesem prostszym, ale ma efektywność świetlną na poziomie 25 procent. Natomiast fosforescencja pozwala na osiągnięcie 100-procentowej efektywności świetlnej – to dlatego, że proces ten pozwala przechowywać (na krótko) energię elektryczną przed emitowaniem światła. A najlepsze jest to, że odbywa się to przy czterokrotnie niższym poborze mocy. Do tej pory technologia pozwalała wyłącznie na uzyskanie czerwonych i zielonych pikseli OLED drogą fosforescencji. Ale nie niebieskiego. I właśnie teraz firma LG Display osiągnęła pełną fosforencję dla wszystkich trzech głównych kolorów pikseli OLED. Technologia ta nazywa się „Dream OLED”.