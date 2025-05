Miliony ludzi mają takie hasła. Gratuluję, od razu zaproście złodziei do domu

Badacze z serwisu Cybernews postanowili przeanalizować to, jakie hasła są najpopularniejsze w sieci. Nie zrobili tego jednak za pomocą ankiety, a 200 największych wycieków danych. Mowa tu o próbie 19 030 305 929 haseł, które wyciekły od kwietnia 2024 do kwietnia 2025 roku. Trudno więc mówić tu o powoływaniu się na stare wycieki z czasów, kiedy to Internet dopiero raczkował. Jest to więc coś, co raczej trudno podważyć. A wyniki? Te są najzwyczajniej w świecie przerażające.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większość haseł to nieśmieszny żart

I tak standardowa sekwencja 1234 wystąpiła w tym zbiorze aż 727 milionów razy. Password padło 56 milionów razy. Równie popularny jest admin 53 milionami. Dalej na liście znajdują się imiona, daty, nazwy miast, państw, stanów emocjonalnych, czy postaci z popkultury. Pozostałe statystyki również wypadają bardzo źle. Aż 42% haseł ma długość od 8 do 10 znaków. Tu warto jednak podkreślić, że coraz więcej serwisów wymaga, aby hasło miało te 8 znaków, więc jak widać, ludzie dążą do minimum, przy ich wymyślaniu. 27% to natomiast mieszanka cyfr i małych liter, czyli coś jak admin1234. Na domiar złego, aż 94% haseł jest wykorzystywanych ponownie przez użytkowników. Tym samym wyciek jednego z nich oznacza, że wiele kont danej osoby stoi otworem dla cyberprzestępców.