Telefon zostaje w domu. Rząd podał nowe wytyczne dla uczniów

Rząd Holandii rekomenduje, aby dzieci do 15 roku życia nie korzystały z mediów społecznościowych w ogóle. A jeśli chodzi o kwestię noszenia telefonu do szkoły, to owszem można go przynosić, ale dopiero od ósmej klasy. I choć nie są to jeszcze prawne regulacje, ale jedynie zalecenia, to trzeba przyznać, że stanowią wyraźny sygnał w stronę rodziców, szkół oraz twórców aplikacji na smartfony.