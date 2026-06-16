Wywal te rozszerzenia do Chrome. Ponad 105 tys. instalacji, a szkodzą
Aż 152 rozszerzenia do przeglądarki Chrome jest zagrożeniem dla użytkowników. Zostały one zainstalowane ponad 105 tys. razy.
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa odkryli 105 szkodliwych rozszerzeń do przeglądarki Chrome oraz innych przeglądarek, działających na silniku Chromium (np. Edge). Wszystkie oferują jakiegoś rodzaju tapety. Zostały zainstalowane ponad 105 tys. razy.
Odinstaluj te rozszerzenia do Chrome
Rozszerzenia zostały udostępnione przez 38 oddzielnych kont deweloperów rozszerzeń do Chrome. Oficjalne opisy w sklepie zapewniały, że dodatki nie zbierają ani nie wykorzystują danych użytkownika. Jednak podlinkowane polityki prywatności mówiły coś zupełnie odwrotnego: że rejestrowane są adresy IP, dostawca internetu, typ przeglądarki, kliknięcia, strony odsyłające i inne informacje o zachowaniu, a następnie współdzielone z sieciami reklamowymi Google AdSense, DoubleClick oraz nieokreślonymi partnerami trzecimi.
Jednak samo śledzenie aktywności użytkownika to dopiero początek. Rozszerzenia fałszują też ruch z wyszukiwarki Google. Przechwytują zapytania i wyniki, a następnie symulują kliknięcia określonych linków, aby wyglądały jak realnych ruch. W ten sposób przeglądarka nieświadomego użytkownika zmieniała się w zombie, pozwalające oszustom poprawiać pozycje w wyszukiwarkach i zarabiać na generowanym ruchu.
Zdaniem ekspertów nie ma na razie dowodów na bardziej szkodliwe działanie jak kradzież haseł czy danych. Podkreślają jednak, że cała ta sytuacja pokazuje, jak łatwo zbudować ogromną infrastrukturę za pomocą szeregu rozszerzeń do Chrome. Wśród szkodliwych wtyczek znajdują się między innymi:
- Neymar - Football Live Wallpaper (laafpeklcnlfmjaofbndehkjpnccbhek)
- Satoru Gojo Manga Live Wallpaper (mnpacdigbockiilmilhbedciadenfdnb)
- Porsche 911 - Sports Car Live Wallpaper (dead service worker) (iedplnnolciaofkakkjmcojnmklpfikg)
- Satoru Gojo Live Wallpaper (ipiabbhciknabpoihaakdahgghllelpj)
- Hello Kitty Wallpapers HD New Tab (hijpkhinofkdobfagfbobnnoihmopgkk)
- Pusheen Cat Wallpapers HD New Tab (famchdjojcnakamhkddkpaglnkonkfnl)
- Peach & Goma Wallpapers HD New Tab (nomekamioepglinefhenifnbegjhfiai)
- Spider-Man Miles Morales Swing Live Wallpaper (jjngbcodoldjmpjpfbhfelaljbdlkekh)
- BMW M3 Neon Night Drive Live Wallpaper (gfikbhpfjldbbikolkcimfgmejhdkjbe)
- BMW Wallpapers (dbiamdajndfmpmmeklcbbnekhkdcakhf)
- Death Note Anime Wallpapers HD New Tab (pkdloppfapenphihgbldhjjlfhgnkmcg)
- Sonic Frontiers Starfall Live Wallpaper (imkepemaflommlonnppjobgdpokbfmoj)
- Tanjiro - Demon Slayer Live Wallpaper (ibglidkppckhminbhbgcajomjplomcka)
- Neymar New Tab Wallpaper (gkbfokaephnaajnmpgiieidpfieamggb)
- Anime Car Drift Live Wallpaper (bcafgkhoifffmnoajkgmbhcojpabjffm)
- Choso Wallpapers New Tab (ojeaociifmdciibodcifjjocdlbjjeep)
- Anime Rain Live Wallpaper (npcghghfkbpgiamoifabankdnmopenni)
- Minecraft Sakura Pond Live Wallpaper (mjdhgndjbajnanfimjipafechjbakdhh)
- Straw Hat Live Wallpaper Ghost of Tsushima (lblgjffllphdepifdkfhlihddckhlkll)
- Zenitsu Agatsuma Live Wallpaper (laeciedchhnmnfhllplcgkfcdbdfgdhn)