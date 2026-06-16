Wywal te rozszerzenia do Chrome. Ponad 105 tys. instalacji, a szkodzą

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa odkryli 105 szkodliwych rozszerzeń do przeglądarki Chrome oraz innych przeglądarek, działających na silniku Chromium (np. Edge). Wszystkie oferują jakiegoś rodzaju tapety. Zostały zainstalowane ponad 105 tys. razy.

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Odinstaluj te rozszerzenia do Chrome

Rozszerzenia zostały udostępnione przez 38 oddzielnych kont deweloperów rozszerzeń do Chrome. Oficjalne opisy w sklepie zapewniały, że dodatki nie zbierają ani nie wykorzystują danych użytkownika. Jednak podlinkowane polityki prywatności mówiły coś zupełnie odwrotnego: że rejestrowane są adresy IP, dostawca internetu, typ przeglądarki, kliknięcia, strony odsyłające i inne informacje o zachowaniu, a następnie współdzielone z sieciami reklamowymi Google AdSense, DoubleClick oraz nieokreślonymi partnerami trzecimi.

Jednak samo śledzenie aktywności użytkownika to dopiero początek. Rozszerzenia fałszują też ruch z wyszukiwarki Google. Przechwytują zapytania i wyniki, a następnie symulują kliknięcia określonych linków, aby wyglądały jak realnych ruch. W ten sposób przeglądarka nieświadomego użytkownika zmieniała się w zombie, pozwalające oszustom poprawiać pozycje w wyszukiwarkach i zarabiać na generowanym ruchu.

Zdaniem ekspertów nie ma na razie dowodów na bardziej szkodliwe działanie jak kradzież haseł czy danych. Podkreślają jednak, że cała ta sytuacja pokazuje, jak łatwo zbudować ogromną infrastrukturę za pomocą szeregu rozszerzeń do Chrome. Wśród szkodliwych wtyczek znajdują się między innymi: