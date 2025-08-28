Bezpieczeństwo

Korzystasz z Gmaila? Natychmiast powinieneś zmienić hasło

Google wydał ostrzeżenie do 2,5 mld użytkowników Gmaila. Firma przestrzega, że powinni oni zmienić hasło.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:35
2
Gmail ma około 2,5 mld aktywnych użytkowników na całym świecie. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy często biorą ich na celownik. W ostatnim czasie zintensyfikowali oni swoje metody phishingu oraz kradzieży danych uwierzytelniających, które odpowiadają już za 37 proc. udanych włamań. Dlatego Google przestrzega, aby regularnie zmieniać hasło.

Zmień hasło do Gmaila

Według Google aż 64 proc. użytkowników Gmaila nie zmienia regularnie swojego hasła. Najlepiej radzą sobie tutaj tzw. Baby Boomerzy, a najgorzej Generacja Z. Co gorsze, aż 53 proc. użytkowników w Stanach Zjednoczonych nie korzysta z 2-stopniowej weryfikacji.

To duży problem pod kątem bezpieczeństwa ich kont oraz danych. Co gorsze, oszuści często biorą ich na celownik. Dzwonią albo wysyłają e-maile, w których podszywają się pod dział wsparcia Google, aby wykraść dane uwierzytelniające.

Nieuważni użytkownicy, wierząc, że rzeczywiście jest to wiadomość od Google'a, mogą kliknąć link, który przenosi ich na fałszywą stronę. Tam podają swoje dane logowania, dzięki którym cyberprzestępcy przejmują ich konta.

Dlatego też Google zaleca, aby nie tylko uważać na otrzymywane wiadomości, ale też regularnie zmieniać swoje hasła. Jeśli dawno tego nie robiłeś, to teraz jest ku temu dobra okazja.

Image
telepolis
gmail Google Gmail zmiana hasła jak zmienić hasło Google jak zmienić hasło Gmail
Zródła zdjęć: Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: PhoneArena