Korzystasz z Gmaila? Natychmiast powinieneś zmienić hasło

Gmail ma około 2,5 mld aktywnych użytkowników na całym świecie. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy często biorą ich na celownik. W ostatnim czasie zintensyfikowali oni swoje metody phishingu oraz kradzieży danych uwierzytelniających, które odpowiadają już za 37 proc. udanych włamań. Dlatego Google przestrzega, aby regularnie zmieniać hasło.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmień hasło do Gmaila

Według Google aż 64 proc. użytkowników Gmaila nie zmienia regularnie swojego hasła. Najlepiej radzą sobie tutaj tzw. Baby Boomerzy, a najgorzej Generacja Z. Co gorsze, aż 53 proc. użytkowników w Stanach Zjednoczonych nie korzysta z 2-stopniowej weryfikacji.

To duży problem pod kątem bezpieczeństwa ich kont oraz danych. Co gorsze, oszuści często biorą ich na celownik. Dzwonią albo wysyłają e-maile, w których podszywają się pod dział wsparcia Google, aby wykraść dane uwierzytelniające.

Nieuważni użytkownicy, wierząc, że rzeczywiście jest to wiadomość od Google'a, mogą kliknąć link, który przenosi ich na fałszywą stronę. Tam podają swoje dane logowania, dzięki którym cyberprzestępcy przejmują ich konta.