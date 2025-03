Używasz Gmaila lub Outlooka? Uważaj na Medusę

Jak działa Medusa ransomware?

Ransomware Medusa jest znany od 2021 roku i od tego czasu skutecznie infekował użytkowników na całym świecie. Podobnie jak inne programy ransomware, Medusa wymusza zapłatę okupu w zamian za odzyskanie dostępu do danych . Jednakże ten rodzaj złośliwego oprogramowania jest szczególnie perfidny, ponieważ nie poprzestaje na zwykłym żądaniu okupu. Zamiast tego, twórcy Medusa dodają do swojej oferty tak zwaną "stronę wycieku danych" , na której zamieszczają informacje o swoich ofiarach oraz wprowadzają zegar odliczający czas. Zgodnie z ostrzeżeniem, jeśli okup nie zostanie zapłacony, dane ofiar zostaną upublicznione w Internecie .

Do tej pory raporty wskazują, że Medusa miała około 300 ofiar, a infekcje dotknęły różnorodne branże, w tym służbę zdrowia, edukację, prawo, ubezpieczenia, technologie i przemysł. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku sektora medycznego, gdzie zablokowanie dostępu do danych pacjentów może prowadzić do tragicznych konsekwencji, takich jak podanie niewłaściwego leku.