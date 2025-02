Pod żadnym pozorem nie instaluj tej aplikacji. To perfidna pułapka

A oferta wydaje się tak korzystna, że nie ma co się długo zastanawiać. Już na starcie czeka na nas 20 litrów darmowego paliwa, które możemy pobrać na każdej stacji Orlen. Brzmi dobrze? Niestety, trochę nawet za dobrze. Możemy być pewni jednego - obiecanego cashbacku z pewnością nie zobaczymy, a jeśli chodzi o profity, to otrzymają je jedynie przestępcy. Wszystko przez to, że reklamy te są jedynie perfidnym oszustwem. W momencie, kiedy zdecydujemy się pobrać aplikację, zostaniemy przeniesieni do strony phishingowej, gdzie zamiast profitów, czekają nas tylko same nieprzyjemności.