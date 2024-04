Awarie Facebooka będą coraz częstsze

Męczą Was powtarzające się awarie Facebooka i Instagrama. Eksperci twierdzą, że znaleźli prawdziwy powód tej sytuacji. Niestety, ich zdaniem będzie tylko gorzej. Powód? “Dług techniczny”.

Jak wskazują eksperci systemy Meta są tak złożone, że małe błędy powodują kaskadowe problemy. Daily Mail wskazuje, że od początku roku usługi Meta doświadczyły już 33 przestojów - w tym dwóch największych od 2022 roku.

Dług techniczny rośnie, straty też

Zdaniem dr Junade Ali, problem Meta polega na czymś, co nazywa się "długiem technicznym". Zasadniczo odnosi się to do faktu, że duże firmy technologiczne, takie jak Meta, zbudowały bardzo złożone elementy Internetu w oparciu o staromodne systemy, które nie do końca działają. Wygląda na to, że obecnie drobna awaria w jednej aplikacji może być prawdziwym efektem motyla w drugiej. Problemy mogą wywoływać kaskadowe kłopoty nawet przy zwykłych aktualizacjach, co będzie prowadzić do coraz bardziej odczuwalnych przez użytkowników przestojów.

I choć z jednej strony pojawiają się głosy o chwilowych “awariach systemów”, a z drugiej ciężko całkowicie wykluczyć ataki hakerskie, to jednak chociażby częstotliwość kłopotów nasuwa inne wnioski. Jak podaje Daily Mail, w okresie od 1 stycznia do 5 kwietnia odnotowano 33 przypadki "pogorszenia wydajności", co stanowi 154-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Tymczasem do rodziny Meta dołączyło Threads, czyli konieczność kolejnych powiązań między tą aplikacją a siostrzanym Facebookiem, Instagramem i Whatsappem.

Takie awarie są też dla Mety bardzo kosztowne. Tu między innymi jako przykład podaje się awarię z października 2021 roku, kiedy to usługi giganta zniknęły na pięć do siedmiu godzin. Szacuje się, że wynikająca z tego utrata przychodów z reklam wyniosła 100 milionów dolarów i wpłynęła na kurs akcji firmy.

Wydaje się jednak, że Meta jest świadoma problemu z kodem swoich aplikacji. Na wewnętrznym spotkaniu Facebooka w 2019 r., które później wyciekło do The Verge, dyrektor generalny Mety, Mark Zuckerberg, powiedział, że awarie Facebooka stają się coraz poważniejsze. Potwierdził przy tym, że kłopot nie wynika z jednej kwestii technicznej, ale ze złożoności systemów. Na razie jednak wydaje się, że rozwiązania nadal nie ma.

