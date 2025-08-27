Cieszej z tą muzyką? Wzięli się za jedną grupę pasażerów

Na linii Elizabeth pojawiły się liczne plakaty wzywające pasażerów do nieodtwarzania muzyki ani filmów na głos.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ciszej z tą muzyką

Hałasy w metrze, autobusach i tramwajach to plaga współczesnych czasów. Pasażerowie, którzy słuchają muzyki lub filmów na cały regulator to istna zmora pozostałych podróżujących. Pasażerowie jeżdżą i narzekają na hałasy. Ankieta przeprowadzona przez instytucję wykazała, że na 1000 osób, aż 70 procent uznało głośną muzykę i rozmowy telefoniczne za uciążliwe.

W związku z licznymi skargami, Transport of London (TfL) postanowił zaapelować do osób unikających słuchawek, prosząc je o "miarkowanie się" oraz zwyczajnie nałożenia słuchawek na uszy.

Nowe plakaty pojawiły się już z początkiem tego tygodnia, ale jesienią przybędzie ich znacznie więcej. Będą także widoczne w autobusach londyńskich. Ich zadaniem będzie przypominanie podróżnym niemal na każdym kroku o konieczności korzystania ze słuchawek podczas słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych.