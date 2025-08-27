Bezpieczeństwo

Cieszej z tą muzyką? Wzięli się za jedną grupę pasażerów

Jak widać problem z hałasem w komunikacji miejskiej jest dość poważny, szczególnie jeśli chodzi o Londyn. To właśnie w tym mieście ruszyła kampania skierowana przeciwko "osobom unikającym słuchawek". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
Na linii Elizabeth pojawiły się liczne plakaty wzywające pasażerów do nieodtwarzania muzyki ani filmów na głos. 

Ciszej z tą muzyką

Hałasy w metrze, autobusach i tramwajach to plaga współczesnych czasów. Pasażerowie, którzy słuchają muzyki lub filmów na cały regulator to istna zmora pozostałych podróżujących. Pasażerowie jeżdżą i narzekają na hałasy. Ankieta przeprowadzona przez instytucję wykazała, że na 1000 osób, aż 70 procent uznało głośną muzykę i rozmowy telefoniczne za uciążliwe.

W związku z licznymi skargami, Transport of London (TfL) postanowił zaapelować do osób unikających słuchawek, prosząc je o "miarkowanie się" oraz zwyczajnie nałożenia słuchawek na uszy.

Nowe plakaty pojawiły się już z początkiem tego tygodnia, ale jesienią przybędzie ich znacznie więcej. Będą także widoczne w autobusach londyńskich. Ich zadaniem będzie przypominanie podróżnym niemal na każdym kroku o konieczności korzystania ze słuchawek podczas słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych. 

Większość osób korzysta z słuchawek, ale nawet niewielka liczba osób, która ich nie używa, może stworzyć nieprzyjemną lub stresującą atmosferę. Dlatego przypominamy wszystkim, aby założyli słuchawki jeśli jeszcze tego robią, aby zapewnić wszystkim innym bezstresową podróż. 

- powiedziała Emma Strain, dyrektor ds. obsługi klienta TfL.

