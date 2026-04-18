Apple straciło legendę. Pracował w firmie od 31 lat

W Apple znów robi się niespokojnie. Z firmy odchodzi kolejna ważna osoba, a seria zmian na wyższych stanowiskach coraz mocniej sugeruje, że za kulisami trwa poważniejsze przetasowanie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tym razem z gigantem żegna się Stan Ng, menedżer związany z firmą od ponad trzech dekad.

Zatrzęsienie weteranów przechodzi do konkurencji

Poinformował on o swoim odejściu we wpisie opublikowanym na platformie LinkedIn. Przyznał, że jego ostatni dzień w Apple miał bardzo osobisty charakter. Wspominał m.in. oglądanie wschodu słońca w Apple Park przy dźwiękach swojego leciwego iPoda. Taki finał dobrze pokazuje, jak długi i ważny był to rozdział w jego zawodowym życiu.

Trzeba podkreślić, że mówimy o kimś, kto przez lata współtworzyły najbardziej rozpoznawalne produkty Apple. Stan Ng pomagał przy premierze pierwszego iPoda, uczestniczył też w rozwoju pierwszego Apple Watcha i kolejnych generacji. A w ostatnim okresie odpowiadał za marketing Apple Watcha, AirPodsów, Apple Health i innych.

Jego odejście wpisuje się w szerszy obraz zmian kadrowych, które trwają już od miesięcy. W grudniu 2025 roku firma wymieniła dotychczasowego szefa obszaru AI, Johna Giannandreę, a jego miejsce zajął Amar Subramanya, wcześniej związany z Microsoftem. Jednocześnie szerszy nadzór nad działaniami związanymi ze sztuczną inteligencją powierzono Craigowi Federighiemu, czyli szefowi inżynierii oprogramowania.