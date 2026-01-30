Apple z kolejnymi rekordami. iPhone'y sprzedają się świetnie

Dzisiaj Apple z dumą ogłasza niezwykły, rekordowy kwartał z przychodami na poziomie 143,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 16 procent w porównaniu do roku ubiegłego i znacznie przewyższa nasze oczekiwania. iPhone miał swój najlepszy kwartał w historii, napędzany bezprecedensowym popytem, bijąc rekordy wszech czasów w każdym segmencie geograficznym, a usługi również osiągnęły rekord wszech czasów w przychodach, rosnąc o 14 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z radością ogłaszamy również, że nasza baza zainstalowanych urządzeń liczy obecnie ponad 2,5 miliarda aktywnych urządzeń, co jest świadectwem niesamowitego zadowolenia klientów z najlepszych produktów i usług na świecie.

Tim Cook, CEO Apple