Apple z kolejnymi rekordami. iPhone'y sprzedają się świetnie
Apple opublikowało raport finansowy za pierwszy kwartał roku obrotowego 2026. Firma osiągnęła przychody w wysokości 143,8 miliarda dolarów (508 mld zł). Głównym źródłem zysków pozostaje sprzedaż iPhone'ów.
iPhone najważniejszym produktem Apple'a
Przychody amerykańskiego giganta wzrosły o 16% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Największy udział w tym wyniku ma segment smartfonów. Sprzedaż iPhone'ów wygenerowała 85,3 miliarda dolarów (301 mld zł), co stanowi wyraźny wzrost względem 69,1 miliarda dolarów rok wcześniej (+23%).
Dział usług również zanotował poprawę wyników. Przychody z tego tytułu wyniosły 30 miliardów dolarów (106 mld zł). Oznacza to wzrost o 14% rok do roku. Szef Apple'a skomentował te osiągnięcia w oficjalnym komunikacie.
Dzisiaj Apple z dumą ogłasza niezwykły, rekordowy kwartał z przychodami na poziomie 143,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 16 procent w porównaniu do roku ubiegłego i znacznie przewyższa nasze oczekiwania. iPhone miał swój najlepszy kwartał w historii, napędzany bezprecedensowym popytem, bijąc rekordy wszech czasów w każdym segmencie geograficznym, a usługi również osiągnęły rekord wszech czasów w przychodach, rosnąc o 14 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z radością ogłaszamy również, że nasza baza zainstalowanych urządzeń liczy obecnie ponad 2,5 miliarda aktywnych urządzeń, co jest świadectwem niesamowitego zadowolenia klientów z najlepszych produktów i usług na świecie.
Zysk netto i dywidenda dla akcjonariuszy
Spółka z Cupertino wypracowała zysk netto na poziomie 42,1 miliarda dolarów (149 mld zł, +16% rok do roku). Zysk na jedną akcję wyniósł 2,84 dolara (10 zł), co oznacza wzrost o 18% w ujęciu rocznym.
Dyrektor finansowy spółki odniósł się do przepływów pieniężnych. Kevan Parekh zaznaczył, że silne wyniki pozwoliły na zwrot kapitału inwestorom.
W kwartale grudniowym nasze rekordowe wyniki biznesowe i silne marże doprowadziły do wzrostu EPS o 19 procent, ustanawiając nowy rekord wszech czasów EPS. Te wyjątkowo silne wyniki wygenerowały prawie 54 miliardy dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co pozwoliło nam zwrócić prawie 32 miliardy dolarów akcjonariuszom.
Zarząd Apple'a ogłosił wypłatę dywidendy gotówkowej. Wyniesie ona 0,26 dolara na akcję zwykłą (0,9 zł). Wypłata nastąpi 12 lutego 2026 roku dla akcjonariuszy zarejestrowanych na dzień 9 lutego 2026 roku.
Tym działom poszło trochę gorzej
Nie wszystkie działy zanotowały wzrosty. Sprzedaż komputerów Mac spadła z 9 miliardów do 8,4 miliarda dolarów (30 mld zł, -7% rok do roku). Podobną tendencję widać w kategorii "Urządzenia noszone, dom i akcesoria", gdzie przychody zmalały z 11,7 miliarda do 11,5 miliarda dolarów (42 mld zł, -2%). Wzrosła natomiast sprzedaż iPadów, osiągając poziom 8,6 miliarda dolarów (30 mld zł, +6%).
Dodatkowe informacje znajdziesz w raporcie finansowym firmy Apple.