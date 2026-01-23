Apple w sporze z Unią Europejską. Obwiniają się nawzajem

Firma MacPaw zdecydowała się na zamknięcie swojego sklepu z aplikacjami na iOS o nazwie Setapp Mobile. Ten zostanie wyłączony 16 lutego 2026 roku. Jako główną decyzję podano problematyczny rynek i warunki, które nie pasują do aktualnego modelu biznesowego. Tymczasem Apple twierdzi, że to wina Unii Europejskiej.

Apple kontra Unia Europejska

Od jakiegoś czasu Apple ma obowiązek dopuszczać zewnętrzne sklepu z aplikacjami na iOS. Stało się tak na mocny DMA (Digital Markets Act), czyli Aktu o rynkach cyfrowych. Właśnie dlatego Unia Europejska zamierza zrzucić winę za zamknięcie Setapp Mobile na firmę z Cupertino. Tim Cook i spółka są nieco innego zdania.

Apple uważa, że winna jest Unia Europejska. Firma zarzeka się, że chciała wprowadzić wszystkie wymagane prawem zmiany, ale wciąż nie doczekała się odpowiedzi na przedstawiony w październiku plan i z tego powodu nie jest w stanie działać.

Komisja Europejska odmówiła nam wprowadzenia zmian, o które sama wnioskowała. W październiku przedłożyliśmy formalny plan dostosowania się do wymogów, ale nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi. KE stosuje polityczne taktyki opóźniające, aby wprowadzić opinię publiczną w błąd, zmienić zasady gry i niesprawiedliwie traktować amerykańską firmę, nakładając na nią uciążliwe dochodzenia i wysokie grzywny. twierdzi Apple.