Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo
Google zapowiedział duże zmiany w widoku Shortów na YouTube. Te już weszły w życie.
Oglądasz Shorty na YouTubie? Google właśnie wprowadził zmiany do odtwarzacza. To nie tylko nowe ułożenie wielu przycisków, ale też dodatkowe możliwości dla użytkowników.
Zmiany w YouTube Shorts
Pierwsza zmiana to "Clear Screen", czyli czysty ekran. Jest to tryb, który możemy włączyć, klikając ikonę trzech kropek. W nim usuwane są wszystkie niepotrzebne elementy UX, więc w całości można się skupić na oglądanym filmie.
Kolejna zmiana to coś, o co użytkownicy podobno prosili od dawna. Chodzi o możliwość oglądania Shortów z podwójną prędkością. Do tego YouTube pozwala teraz łatwiej wyciszyć wideo. Wystarczy tapnąć ekran, aby zatrzymać film, a następnie tapnąć ikonę głośnika, która pojawi się pod przyciskiem play.
Wreszcie charakterystyczna dla YouTube'a ikona kciuka w górę zostaje w przypadku Shortów zastąpiona sercem. Poza tym kciuk w dół zniknął, a w jego miejsce (w rozwijanym menu) dostępne będa dwie opcje: nie jestem zainteresowany/a oraz nie rekomenduj tego kanału. Ma to dać większą kontrolę nad tym, co proponuje nam YouTube do oglądania.
Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj, ale wprowadzane są etapami.