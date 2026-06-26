Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo

Oglądasz Shorty na YouTubie? Google właśnie wprowadził zmiany do odtwarzacza. To nie tylko nowe ułożenie wielu przycisków, ale też dodatkowe możliwości dla użytkowników.

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Zmiany w YouTube Shorts

Pierwsza zmiana to "Clear Screen", czyli czysty ekran. Jest to tryb, który możemy włączyć, klikając ikonę trzech kropek. W nim usuwane są wszystkie niepotrzebne elementy UX, więc w całości można się skupić na oglądanym filmie.

Kolejna zmiana to coś, o co użytkownicy podobno prosili od dawna. Chodzi o możliwość oglądania Shortów z podwójną prędkością. Do tego YouTube pozwala teraz łatwiej wyciszyć wideo. Wystarczy tapnąć ekran, aby zatrzymać film, a następnie tapnąć ikonę głośnika, która pojawi się pod przyciskiem play.

Wreszcie charakterystyczna dla YouTube'a ikona kciuka w górę zostaje w przypadku Shortów zastąpiona sercem. Poza tym kciuk w dół zniknął, a w jego miejsce (w rozwijanym menu) dostępne będa dwie opcje: nie jestem zainteresowany/a oraz nie rekomenduj tego kanału. Ma to dać większą kontrolę nad tym, co proponuje nam YouTube do oglądania.