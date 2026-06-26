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Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo

Google zapowiedział duże zmiany w widoku Shortów na YouTube. Te już weszły w życie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:20
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Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo
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Oglądasz Shorty na YouTubie? Google właśnie wprowadził zmiany do odtwarzacza. To nie tylko nowe ułożenie wielu przycisków, ale też dodatkowe możliwości dla użytkowników.

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Zmiany w YouTube Shorts

Pierwsza zmiana to "Clear Screen", czyli czysty ekran. Jest to tryb, który możemy włączyć, klikając ikonę trzech kropek. W nim usuwane są wszystkie niepotrzebne elementy UX, więc w całości można się skupić na oglądanym filmie.

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Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo

Kolejna zmiana to coś, o co użytkownicy podobno prosili od dawna. Chodzi o możliwość oglądania Shortów z podwójną prędkością. Do tego YouTube pozwala teraz łatwiej wyciszyć wideo. Wystarczy tapnąć ekran, aby zatrzymać film, a następnie tapnąć ikonę głośnika, która pojawi się pod przyciskiem play.

Shorty na YouTube po nowemu. Zmian jest dużo

Wreszcie charakterystyczna dla YouTube'a ikona kciuka w górę zostaje w przypadku Shortów zastąpiona sercem. Poza tym kciuk w dół zniknął, a w jego miejsce (w rozwijanym menu) dostępne będa dwie opcje: nie jestem zainteresowany/a oraz nie rekomenduj tego kanału. Ma to dać większą kontrolę nad tym, co proponuje nam YouTube do oglądania.

Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj, ale wprowadzane są etapami.

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telepolis
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Źródła zdjęć: evgenikoltsov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google