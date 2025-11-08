mObywatel z nowością. Skorzystają losowo wybrani, sprawdź, czy ty też

Wirtualny asystent to rozwiązanie w formie czatu, oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki niemu użytkownicy aplikacji dowiedzą się, jak można załatwić sprawy urzędowe, znaleźć odpowiednie dokumenty i usługi w aplikacji mObywatel oraz uzyskać podstawowe informacje o organach administracji państwa. Ministerstwo cyfryzacji uruchomiło właśnie jego testy wśród użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ta możliwość pojawi się u losowo wybranych użytkowników aplikacji mObywatel, którzy mają wersję 4.70.0 i wyższą. Twórcy aplikacji podkreślają, że to pilotaż tej funkcji i u wszystkich użytkowników Wirtualny asystent pojawi się dopiero po testach.

W trakcie ich trwania będziemy analizować ich przebieg i w razie potrzeby zwiększać procent użytkowników, którzy będą mieli możliwość wziąć w nich udział. Udział w testach nie dotyczy użytkowników wersji aplikacji mObywatel Junior – wyjaśniają twórcy mObywatela.

W trakcie pilotażu Wirtualny asystent zostanie udostępniony u losowo wybranych użytkowników aplikacji mObywatel. Żeby się przekonać, czy jest się w tej grupie, należy szukać asystenta na głównym ekranie – pojawi się tam nowa ikona Wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu – lub w menu Więcej w sekcji Wirtualny asystent.

Testy beta Wirtualnego asystenta w mObywatelu już ruszyły i będą trwać aż do wprowadzenia go do aplikacji, które jest zaplanowane na 31 grudnia 2025 roku.