Poważny błąd w Windows 11. Możesz sobie zepsuć dowolny plik
Windows 11 uchodzi za system pełny mniejszych, lub większych błędów. I ten stereotyp nie wziął się znikąd.
Tu mamy do czynienia z tym mniejszym błędem, który jednak może nam zepsuć naprawdę dużo krwi jeśli będziemy nieuważni. W najgorszym wypadku możemy stracić dowolny plik z naszego komputera, jednak bardziej z naszej własnej winy. Windows 11 jedynie nam to umożliwi ze swoim notatnikiem.
Windows 11 z wszechmocnym notatnikiem
Całość skrywa się w menu kontekstowym eksploratora plików Windowsa 11. To w przypadku dowolnego pliku wyświetla opcję edycji w notatniku. Mowa tu o naprawdę dowolnym pliku, w tym o grafikach i plikach wykonawczych. Tym samym ktoś, kto będzie nieostrożny może przypadkiem otworzyć plik w ten sposób i go nadpisać, lub, co gorsza edytować notatnikiem. I owszem, wymaga to olbrzymiego pecha i nieostrożności. Jednak to menu domyślnie miało się wyświetlać jedynie przy plikach tekstowych.
Oczywiście, czasami edycja plików innego typu w notatniku jest potrzebna. Tę jednak do tej pory można było wykorzystać poprzez opcję: otwórz za pomocą... Osobny przycisk do notatnika w menu kontekstowym jest zbędny i tylko go dodatkowo zagraca.