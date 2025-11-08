Poważny błąd w Windows 11. Możesz sobie zepsuć dowolny plik

Tu mamy do czynienia z tym mniejszym błędem, który jednak może nam zepsuć naprawdę dużo krwi jeśli będziemy nieuważni. W najgorszym wypadku możemy stracić dowolny plik z naszego komputera, jednak bardziej z naszej własnej winy. Windows 11 jedynie nam to umożliwi ze swoim notatnikiem.

Windows 11 z wszechmocnym notatnikiem

Całość skrywa się w menu kontekstowym eksploratora plików Windowsa 11. To w przypadku dowolnego pliku wyświetla opcję edycji w notatniku. Mowa tu o naprawdę dowolnym pliku, w tym o grafikach i plikach wykonawczych. Tym samym ktoś, kto będzie nieostrożny może przypadkiem otworzyć plik w ten sposób i go nadpisać, lub, co gorsza edytować notatnikiem. I owszem, wymaga to olbrzymiego pecha i nieostrożności. Jednak to menu domyślnie miało się wyświetlać jedynie przy plikach tekstowych.