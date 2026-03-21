Użytkownicy Androida mogą pozazdrościć. Nowość w WhatsApp na iOS

WhatsApp w wersji na iOS testuje automatyczne tłumaczenie wiadomości. Ma ono działać osobno dla każdej rozmowy i obejmować 21 języków obsługiwanych przez systemowe pakiety tłumaczeń Apple.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp przetłumaczy rozmowy

W wersji beta WhatsAppa pojawiły się odwołania do przełącznika „translate messages” w ustawieniach konkretnego czatu. Po jego włączeniu wszystkie nowe wiadomości przychodzące w danej rozmowie mają być automatycznie tłumaczone z wybranego języka źródłowego na docelowy (np. na angielski lub polski). Nowość ma działać zarówno w konwersacjach jeden na jeden, jak i rozmowach grupowych. Warunek jest jeden - uczestnicy muszą piszą w tym samym języku.

Obecnie na iPhonie tłumaczenie w WhatsAppie wymaga dłuższego przytrzymania wiadomości, wybrania „Więcej…” i ręcznego wskazania języków. Nowa funkcja ma pozwolić ustawić tłumaczenie „z automatu” dla całej rozmowy, bez konieczności każdorazowego wywoływania opcji.

Mechanizm opiera się na pakietach tłumaczeniowych Apple i działa lokalnie na urządzeniu. Oznacza to, że przekład ma być wykonywany w całości na telefonie z nadgryzionym jabłkiem. Dzięki temu nie naruszy szyfrowania end‑to‑end. Na ten moment Apple wspiera: arabski, niderlandzki, angielski (UK/US), francuski, niemiecki, hindi, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, chiński mandaryński (Chiny kontynentalne i Tajwan), polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański (Hiszpania), tajski, turecki, ukraiński i wietnamski. Ta sama lista języków będzie dostępna w WhatsAppie.