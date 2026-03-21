Użytkownicy Androida mogą pozazdrościć. Nowość w WhatsApp na iOS

Damian Jaroszewski (NeR1o)
WhatsApp w wersji na iOS testuje automatyczne tłumaczenie wiadomości. Ma ono działać osobno dla każdej rozmowy i obejmować 21 języków obsługiwanych przez systemowe pakiety tłumaczeń Apple.

WhatsApp przetłumaczy rozmowy

W wersji beta WhatsAppa pojawiły się odwołania do przełącznika „translate messages” w ustawieniach konkretnego czatu. Po jego włączeniu wszystkie nowe wiadomości przychodzące w danej rozmowie mają być automatycznie tłumaczone z wybranego języka źródłowego na docelowy (np. na angielski lub polski). Nowość ma działać zarówno w konwersacjach jeden na jeden, jak i rozmowach grupowych. Warunek jest jeden - uczestnicy muszą piszą w tym samym języku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM Comfort MM815 Szary
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Telefon PANASONIC KX-TU446EXB Czarny
-15.76 zł
247 zł - najniższa cena
Kup teraz 231.24 zł
Smartfon NOTHING PHONE 3a Pro 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Obecnie na iPhonie tłumaczenie w WhatsAppie wymaga dłuższego przytrzymania wiadomości, wybrania „Więcej…” i ręcznego wskazania języków. Nowa funkcja ma pozwolić ustawić tłumaczenie „z automatu” dla całej rozmowy, bez konieczności każdorazowego wywoływania opcji.

Mechanizm opiera się na pakietach tłumaczeniowych Apple i działa lokalnie na urządzeniu. Oznacza to, że przekład ma być wykonywany w całości na telefonie z nadgryzionym jabłkiem. Dzięki temu nie naruszy szyfrowania end‑to‑end. Na ten moment Apple wspiera: arabski, niderlandzki, angielski (UK/US), francuski, niemiecki, hindi, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, chiński mandaryński (Chiny kontynentalne i Tajwan), polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański (Hiszpania), tajski, turecki, ukraiński i wietnamski. Ta sama lista języków będzie dostępna w WhatsAppie.

Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich testerów i nie ma ogłoszonej daty wdrożenia w stabilnej wersji aplikacji.

Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple iPhone 17 Pro 512 GB
Apple iPhone 17 Pro 256 GB
Źródła zdjęć: BongkarnGraphic / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Mac