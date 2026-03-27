WhatsApp z ogromną aktualizacją. Tłumaczymy wszystkie zmiany
WhatsApp doczekał się dużej aktualizacji. Aplikacja otrzymała kilka nowości, z których już mogą korzystać użytkownicy komunikatora.
WhatsApp wprowadza kilka nowości zarówno dla użytkowników aplikacji w wersji na Androida, jak i iOS. Przyjrzyjmy się, co dokładnie zaoferuje jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie.
WhatsApp z dużą aktualizacją
Nowa aktualizacja WhatsAppa wprowadza aż 6 nowości, z czego jedna zarezerwowana jest tylko dla użytkowników aplikacji w wersji na urządzenia Apple, ale to dlatego, że posiadacze telefonów z Androidem mieli ją już wcześniej. Wspomniane zmiany to:
- Możliwość zwolnienia miejsca - WhatsApp pozwala teraz znajdować i usuwać duże pliki bezpośrednio w każdy czacie. Dodatkowo możemy usuwać tylko pliki multimedialne, bez usuwania całej rozmowy. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad pamięcią urządzenia.
- Przenoszenie czatów między platformami - funkcja przenoszenia czatów obsługuje teraz transfer z iOS na Androida, a także w obrębie tego samego systemu operacyjnego. Cały proces ma zajmować zaledwie kilka kliknięć.
- Dwa konta na jednym telefonie - iOS, podobnie jak Android, pozwala już na założenie dwóch różnych kont WhatsApp na jednym urządzeniu. W ten sposób możemy oddzielić np. konto prywatne od służbowego.
- Naklejki - WhatsApp wyświetla teraz sugestie ikon emoji podczas pisania. Dodatkowo emoji można zmienić w naklejki
- Poprawa zdjęć za pomocą Meta AI - WhatsApp pozwala teraz na poprawę zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji i to bezpośrednio na czacie, jeszcze przed wysłaniem.
- Pomoc w pisaniu - Funkcja Pomoc w pisaniu może teraz tworzyć sugerowane odpowiedzi na podstawie rozmowy, dzięki czemu łatwiej dopasujesz treść wiadomości przy zachowaniu pełnej prywatności czatów.
Co ważne, wszystkie wymienione nowości są aktualnie wdrażane. Oznacza to, że cały proces jest przeprowadzany etapami, więc wkrótce aktualizacja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników.