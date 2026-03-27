WhatsApp z ogromną aktualizacją. Tłumaczymy wszystkie zmiany

WhatsApp wprowadza kilka nowości zarówno dla użytkowników aplikacji w wersji na Androida, jak i iOS. Przyjrzyjmy się, co dokładnie zaoferuje jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie.

WhatsApp z dużą aktualizacją

Nowa aktualizacja WhatsAppa wprowadza aż 6 nowości, z czego jedna zarezerwowana jest tylko dla użytkowników aplikacji w wersji na urządzenia Apple, ale to dlatego, że posiadacze telefonów z Androidem mieli ją już wcześniej. Wspomniane zmiany to:

Możliwość zwolnienia miejsca - WhatsApp pozwala teraz znajdować i usuwać duże pliki bezpośrednio w każdy czacie. Dodatkowo możemy usuwać tylko pliki multimedialne, bez usuwania całej rozmowy. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad pamięcią urządzenia.

Przenoszenie czatów między platformami - funkcja przenoszenia czatów obsługuje teraz transfer z iOS na Androida, a także w obrębie tego samego systemu operacyjnego. Cały proces ma zajmować zaledwie kilka kliknięć.

Dwa konta na jednym telefonie - iOS, podobnie jak Android, pozwala już na założenie dwóch różnych kont WhatsApp na jednym urządzeniu. W ten sposób możemy oddzielić np. konto prywatne od służbowego.

Naklejki - WhatsApp wyświetla teraz sugestie ikon emoji podczas pisania. Dodatkowo emoji można zmienić w naklejki

Poprawa zdjęć za pomocą Meta AI - WhatsApp pozwala teraz na poprawę zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji i to bezpośrednio na czacie, jeszcze przed wysłaniem.

Pomoc w pisaniu - Funkcja Pomoc w pisaniu może teraz tworzyć sugerowane odpowiedzi na podstawie rozmowy, dzięki czemu łatwiej dopasujesz treść wiadomości przy zachowaniu pełnej prywatności czatów.