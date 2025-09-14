Twoja przeglądarka dostanie fajną funkcję. Pożre Ci sporo RAM-u

Tłumaczenia na żywo w Twojej przeglądarce

Dalsza część tekstu pod wideo

Od niedawna YouTube wprowadził funkcję, w ramach której niektóre filmiki w obcych językach są prezentowane w Twoim domyślnym języku urządzenia. Odbywa się to za pomocą sztucznej inteligencji, która podmienia oryginalny głos na Twój język ojczysty - zakładając, że taki właśnie masz ustawiony jako domyślny na swoim sprzęcie. Nie działa to jednak z wszystkimi filmikami i jest to ograniczone do jedynie treści z YouTube.

Tymczasem przeglądarka Microsoft Edge wprowadza narzędzie, które podłoży głosy AI jako tłumaczenie w czasie rzeczywistym nie tylko na YouTube ale, docelowo, dla dowolnego filmiku na dowolnej stronie. W chwili obecnej jest testowane w wersji beta przeglądarki Edge i obsługuje jednak jedynie wybrane witryny.

fot. Microsoft

Przeglądarka po uaktywnieniu tej funkcji pozwala na uruchomienie menu kontekstowego przy obsługiwanej zawartości. W tym momencie potrafi tłumaczyć zawartość z angielskiego, hiszpańskiego i koreańskiego na język systemowy. Po wybraniu języka źródłowego, przeglądarka pobiera model językowy (jest to potrzebne za każdym razem przy zmianie języka) i natychmiast generuje tłumaczenie audio przez AI, wyciszając oryginalną ścieżkę.

Tłumaczenie na żywo AI jest dostępne w Microsoft Edge w wersji beta o oznaczeniu: 141.0.3537.13. Aby skorzystać z tej funkcji trzeba jednak spełniać wymagania sprzętowe, które są spore. Funkcja zadziała dopiero na komputerach z 12 GB RAM i 4-rdzeniowym procesorem. W testach portalu Windows Latest okazało się, że na laptopie z 16 GB RAM-u faktycznie większość z pozostałej pamięci operacyjnej było pochłonięte tłumaczeniem filmików na żywo. Nie oznacza to, że za każdym razem zużyje to dokładnie 12 GB RAM-u, ale potencjalnie Microsoft Edge może właśnie w szczytowych momentach potrzebować tyle wolnego RAM-u. W takiej sytuacji - przy 12 lub 16 GB RAM-u mamy niewielkie lub prawie żadne możliwości używania innych aplikacji w trakcie trwania tłumaczenia.