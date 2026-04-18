Twój PC otrzyma zastrzyk mocy. Wystarczy zmienić jedno nowe ustawienie

Xbox Mode na wszystkich urządzeniach z Windows 11

Xbox Mode trafi do komputerów, laptopów i tabletów z Windowsem 11. Specjalny tryb, wcześniej znany z konsoli przenośnej ASUS Xbox Rog Ally X, został właśnie udostępniony na każde urządzenie z Windowsem. W jego ramach Windows zwalnia 2 GB poprzednio zajmowanych zasobów z dostępnej pamięci, jak i wprowadza przyjemny dla oka interfejs podobny do tego, co znamy z konsol Xbox Series X/S.

Co więcej, w jego ramach mamy zintegrowany dostęp do wszystkich najważniejszych sklepów/platform cyfrowych z jednego miejsca - czyli Steam, GOG, Epic Games Store, EA App, Battle.net, Ubisoft+. Gry zakupione na tych platformach automatycznie podpinają się do aplikacji Xbox i nie wymagają absolutnie przechodzenia do osobnej aplikacji/launchera. Co więcej, dzięki niedawnym aktualizacjom, można podpiąć do aplikacji Xbox dowolny inny program win32, a więc nawet gry abandonware, emulatory lub starsze tytuły, które po zainstalowaniu łatek używają innego pliku .exe niż oryginał.

Dostęp do Xbox Mode można uzyskać w ramach programu Windows Insider na kanale Canary (build 29570.1000). Uruchamia się go z poziomu aplikacji Xbox, Game Bara lub przez naciśnięcie przycisków Win+F11.