Płatny rywal Google Maps za darmo. Tylko, trzeba się spiąć

Konkurencja Google Maps ma się całkiem dobrze i naszykowała niespodziankę dla swoich użytkowników. Do 15 sierpnia można nabyć roczną subskrypcję za darmo.

Przyjemna promocja na wakacje

Okres wakacji, to optymalna pora na tego typu działania. Wtedy poruszamy się więcej i częściej po nieznanych dla nas rejonach. Promocja na aplikację TomTom Go przeznaczona jest dla nowych abonentów. Nie trwa wiecznie. Chętni mogą skorzystać z niej do 15 sierpnia.

Komercyjny konkurent Google Maps, czyli aplikacja TomTom GO, ma się całkiem nieźle. Zdaniem niektórych, to nawet jedna z lepszych nawigacji samochowych, która oferuje mapy offline i informacje o fotoradarach. Korzystający z niej twierdzą nawet, że jest o niebo lepsza od Google Maps. Ma tylko jedną wadę - jest płatna. Ale to oczywiście subiektywne opinie. Do połowy sierpnia masz jednak szansę wypróbować ją bez żadnych kosztów i przekonać się na własnej skórze, czy spełni twoje oczekiwania. Nowi abonenci mają szansę skorzystać z niej za darmo. I to przez rok.

Nastały czasy, że bez dobrej nawigacji aż strach się ruszać z domu. Tylko dzięki precyzyjnym wskazówkom i wytycznym, jazda samochodem staje się bezstresowa i wyjątkowo przyjemna. Kierowca i dopasowany do niego GPS to duet idealny.

TomTom Go wyróżnia się nieco na tle innych nawigacji obecnych na rynku. Przede wszystkim, jest aplikacją komercyjną i posiada nieco więcej zaawansowanych funkcji. Pomaga planować trasę, ale też informuje na przykład, którym pasem należy jechać. Do tego otrzymujemy wiele przydatnych porad, typu bieżące informacje o korkach, remontach dróg oraz zablokowanych ulicach. Aplikacja ostrzega także o fotoradarach. Informacje są aktualizowane, zatem nie musimy się martwić, że zawiedzie nas na manowce lub poda dane sprzed lat. Sporym udogodnieniem jest również fakt, że w aplikacji nie ma reklam.

Aby skorzystać z promocji na TomTom GO, wystarczy odwiedzić stronę internetową nawigacji, a następnie założyć tam konto i wybrać interesujący plan. Regularna cena subskrypcji to koszt 100 zł. Oczywiście, tuż po ukończeniu całego procesu, po roku korzystania, możecie anulować odnowienie subskrypcji.

