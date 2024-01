Mapy Google ich dobiły. Legenda trafia na śmietnik historii

Firma TomTom, ikona samochodowych nawigacji, kończy sprzedaż sprzętu. Jej włodarze nie ukrywają, że to pokłosie zdominowania rynku przez aplikacje mapowe, z Google Maps na czele.

Dziś chcąc wytyczyć trasę podróży, sięgamy zazwyczaj po smartfon i aplikację taką jak Google Maps czy Waze, ale jeszcze kilka lat temu nie było to standardem. Znacznie częściej kierowcy korzystali z nawigacji dedykowanych, w czym jednym z liderów była holenderska firma TomTom.

Pierwsze urządzenia nawigacyjne z serii TomTom Go pojawiły się w sklepach jeszcze w połowie roku 2000, by niespełna siedem lat później producent mógł chwalić się 200 tys. aktywnych użytkowników w 15 krajach. Ale to przeszłość.

Jak donosi serwis „Tom's Guide”, właśnie zapadła decyzja o całkowitym zaprzestaniu sprzedaży sprzętu marki TomTom. Najpierw w USA i Kanadzie, ale docelowo ponoć na całym świecie. Kwestia jakie zapasy magazynowe pozostają w poszczególnych regionach, gdyż żadne nowe egzemplarze mają fabryki nie opuścić.

Źródło zauważa, że niniejsze doniesienia, choć na swój sposób przełomowe, nie powinny nikogo dziwić. W czerwcu 2022 roku Holendrzy znacząco zredukowali personel, zwalniając około 10 proc. pracowników. Zlikwidowanych etatów bynajmniej nie odbudowano.

Zdaje się, nie pomogło wydanie otwartej platformy IndiGo, która jeszcze do niedawna, wedle zapowiedzi, miała być integrowana z cyfrowymi kokpitami w nowych pojazdach. TomTom chwalił się wówczas licznymi partnerstwami, ale najwyraźniej nie bez kozery unikał podawania konkretnych marek.

Nie ukrywajmy, na pewno nie pomogły też opłaty abonamentowe, bo podczas gdy Google Maps i reszta są całkowicie darmowe, Holendrzy za swoje usługi pobierali nawet 200 zł rocznie. W każdym razie, teraz w myśl obietnic zamierzają pójść za trendem i całkowicie skupić się na aplikacji nawigacyjnej na iOS oraz Android.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Harry Wedzinga

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. własne